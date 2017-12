Tras un plan de jubilaciones anticipadas, el anuncio de retiros voluntarios para el año próximo, los despidos de tres trabajadores y la amenaza de dar de baja una cantidad aun no especificada de contratos a partir de enero, los trabajadores de Radio Nacional hicieron un paro en la tarde de ayer. El subdirector de la radio, Pablo Ciarliero –el mismo que informó que no se renovarían todos los contratos en la radio--, los acusó de utilizar "malas artes" y de "generar terrorismo", en una entrevista que dio en la misma emisora. Continuando con su vocación de diálogo, hoy participó de una asamblea convocada en la radio. Lo hizo de una manera un tanto particular: con exagerada sorna, se acercó a filmar a todos los que participaron de la asamblea.