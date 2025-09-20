El Ministerio de Salud de la Provincia prohibió en todo el territorio de a de Santa Fe, la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de la leche en polvo entera fortificada con vitamina A y D Libre de Gluten de la marca Mundo Lácteo, elaborada por el Registro Nacional de Establecimiento Nº 2104-005711, con Registro Nacional de Producto Alimenticio Nº 04-075076, Razón Social CDMCBA SRL. Se debe a que los informes de laboratorio de la Assal determinaron que el valor de la materia grasa se encuentra por debajo del mínimo establecido por el Código Alimentario Argentino, por lo que el producto resulta adulterado.

La Agencia detalla la información del producto, a los fines de alertar a la población con la información precisa:

* Marca: Mundo Lácteo.

* RNE Nº: 04-005711.

* RNPA Nº: 04-075076.

* Lote: 24062025.

* Vencimiento: 24/06/2026.

* Razón social: CDMCBA S.R.L.

* Domicilio: Calle Pública S/N – (Alt. Ruta E53 Km. 10) Bº Residencial Rural, Estación Juárez Celman, Córdoba.