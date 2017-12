Desde Santa Fe.

Bonos sí, bonos no. El dilema de Miguel Lifschitz quedó ayer a la vista ante la presión política del gobierno de Mauricio Macri para arreglar la deuda con Santa Fe con títulos del Estado nacional. El ariete de la semana fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien ante una pregunta del senador Omar Perotti en el Senado anunció que su idea era pagar "con bonos", pero sin poner ni un peso en efectivo en 2018. El diputado nacional Luis Contigiani dijo que el plan era "inaceptable para la provincia", "no se puede pagar con bonos", se quejó. Sin embargo, y para sorpresa del propio Contigiani, Lifschitz lo corrigió: "Creemos que es viable un acuerdo sobre la base de un bono, pero hay que ver cuál es el bono y sobre qué valores acordamos la deuda", adelantó el gobernador. El monto de la deuda es otro nudo del conflicto: para Santa Fe supera los 51 mil millones de pesos, mientras que para el gobierno de Macri no llega ni a la mitad, la estima en 22 mil millones.

Las diferencias entre lo que Contigiani consideró "inaceptable" y Lifschitz "viable" quedaron a la vista apenas fueron consultados por el anuncio de Dujovne, uno en Rosario y el otro, en Santa Fe. El plan para arreglar a Santa Fe con títulos públicos es "algo inaceptable para la provincia, ya que no se puede pagar la deuda en bonos", advirtió Contigiani por LT8 . "Si van por el camino del bono sería una discriminación a Santa Fe, ya que le van a transferir 65 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires y 10 mil millones a la Ciudad Autónoma en concepto de reparto para obra pública, mientras que a Santa Fe le girarán 3 mil millones de pesos. Como en otros gobiernos, ahora también se condena a la Argentina a un centralismo", se lamentó.

La misma pregunta le hicieron a Lifschitz. "¿Aceptaría el pago de la deuda en bonos?", le planteó un colega de LT9 . "Por ahora, no hay ninguna propuesta en firme. Simplemente es la declaración que hizo el ministro (Dujovne) ante una pregunta del senador Perotti, pero no hay aún una propuesta formal en ese sentido. Creemos que es viable un acuerdo sobre la base de un bono, pero hay que ver cuál es, sobre qué valores acordamos la deuda y cómo se cotiza este bono en el futuro", respondió el gobernador. "Obviamente, para que este pacto tenga validez se necesita la aprobación de la Legislatura santafesina porque ya fue aprobado por el Congreso".

‑¿Usted quiere que la Legislatura lo apruebe?, se le preguntó.

‑Lo que ocurre es que si no tiene aprobación legislativa, no tienen ningún valor las cláusulas de ese acuerdo", entre ellas la que obliga a Macri a formalizar un plan de pago de la deuda antes del 31 de marzo. "Y esto -prosiguió Lifschitz- sería perjudicial para Santa Fe, no sólo en relación a la deuda sino para los ingresos de la provincia. Porque ese Consenso Fiscal establece una serie de quitas que se van a dar de manera automática con el cambio de la ley tributaria nacional y un conjunto de compensaciones económicas a la provincia que sólo llegarán si el pacto está vigente. O sea que en la medida en que no esté firme, nosotros vamos perder recursos nacionales, lo que sería bastante delicado", insistió.

Ya esta semana, el gobernador había advertido que si la Legislatura se demora en aprobar el pacto con Macri "sería muy negativo" para Santa Fe. "El Consenso Fiscal es un acuerdo que tiene ventajas y compromisos para la provincia. Si la Legislatura no lo aprueba, el acuerdo perdería valor. Perderíamos muchos recursos: la compensación del impuesto al revalúo de activos, la cobertura de parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, la distribución del Fondo Sojero, entre otras cosas que están condicionadas a la aprobación del convenio. Sería muy negativo, porque perderíamos varios miles de millones de pesos sin ningún tipo de compensación". Y se caería "el compromiso de la Nación para saldar la deuda (por los 51 mil millones) a partir del 31 de marzo", explicó.

En realidad, más que la pregunta de Perotti, lo que detonó el contrapunto fue la respuesta de Dujovne. "Lo del bono, como compromiso dentro del pacto fiscal, es cierto. Se puso una fecha límite que es el 31 de marzo para acordar las condiciones del pago". Eso no significa que "el pago se efectúe en 2018". "Dependerá de las condiciones del bono, si capitaliza intereses, si no capitaliza, cuándo paga el capital pero es muy difícil que registren pagos el primer año de su emisión", advirtió.