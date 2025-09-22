El diputado provincial Miguel Rabbia -mientras espera que el gobierno de Pullaro responda un pedido de informes sobre los beneficios millonarios que recibió una asociaciól civil recién fundada- denunció que no es un caso aislado: "Ya se detectaron más de 3.000 millones asignados a asociaciones sin trayectoria, sin sede física y con vínculos políticos con el oficialismo". "Estamos ante una situación de enorme gravedad sobre la que seguimos reclamando respuestas desde la Legislatura", señaló el legislador peronista.

El diputado Rabbia presentó un pedido de informes —que aún no fue respondido— tras detectar que la Asociación Civil Perseverar, constituida en enero de 2025, recibió en apenas dos meses de creación más de $1.033 millones a través del programa Redes de Cuidado. “Una asociación sin experiencia recibió más de mil millones de pesos en dos meses, mientras instituciones con trayectoria quedaron relegadas”, advirtió.

"Lo que pedimos que se aclare son los criterios de selección de estas asociaciones, el destino real de los recursos transferidos y los mecanismos de control previstos, la justificación del incremento presupuestario de APRECOD, que se multiplicó por ocho en un año".

En diálogo con la prensa, Rabbia advirtió que este no es un caso aislado: ya se detectaron más de $3.000 millones asignados a asociaciones sin trayectoria, sin sede física y con vínculos políticos con el oficialismo. “No podemos permitir que un área tan sensible como la prevención de adicciones se convierta en una caja política. La transparencia en el uso de los fondos públicos es una obligación, no una opción”, recordó.