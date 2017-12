EGIPTO

Atacan a cristianos

La comunidad cristiana copta de Egipto fue víctima ayer de otro ataque armado que provocó la muerte de una decena de personas, entre ellos un guardia de seguridad, informaron fuentes oficiales egipcias. Un hombre armado a bordo de una moto abrió fuego frente a una multitud de fieles frente a la iglesia San Menas (foto), en el suburbio cairota de Helwan, y mató a siete personas antes de ser abatido por un oficial de la Policía. Antes de llegar a la iglesia, el asaltante disparó frente a un comercio de artículos para el hogar ubicado en el mismo barrio y mató a dos personas. El atacante fue detenido por las fuerzas de seguridad, que le secuestraron un arma automática, cinco cartuchos de balas y un artefacto explosivo que, se presume, quería hacer estallar en el interior del templo. Más tarde fue identificado como Ibrahim Ismail Mustafa y es considerado uno de los jihadistas más “peligrosos y destacados” buscados por la justicia.

ITALIA

Largó la campaña

Referentes del oficialismo italiano y de la oposición tuvieron ayer sus primeros cruces de campaña a menos de 24 horas del llamado a elecciones que el gobierno dispuso ayer para el próximo 4 de marzo. El primero en confirmar el inicio de hecho de la campaña electoral fue el secretario general y casi seguro candidato del oficialista Partido Democrático, Matteo Renzi, que cuestionó el “populismo” del ex premier Silvio Berlusconi y atacó la propuesta de salida del euro del Movimiento Cinco Estrellas. Decidido a no desperdiciar ni uno de los 65 días que quedan antes de los comicios, el ex primer ministro entre febrero de 2014 y diciembre de 2016 dirigió críticas a ambos lados del espectro político italiano. “Oficial, se vota el 4 de marzo. De un lado, Berlusconi-Salvini: prima de riesgo y populismo. Del otro Grillo-Di Maio: fuera del euro y solo subsidios, nada de trabajo”, aseveró Renzi a través de Twitter.