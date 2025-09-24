Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de septiembre de 2025

Por Mara PedrazzoliEn las últimas horas la empresa IATEC, perteneciente al Grupo Mirgor, <b>despidió a 45 trabajadores</b> que desarrollaban sus tareas habituales en la planta ubicada en el parque industrial de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. La decisión se suma a la desvinculación de más de 120 trabajadores desde julio y a la suspensión de otros 360 que no prestan tareas en la producción de celulares una semana cada mes, hasta fin de año. En esta ocasión, la mayoría de los afectados pertenecen al régimen de “Permanentes de Prestación Discontinua” (PPD). La industria fueguina sufre el asedio por la entrada de productos importados con menor arancel.<b><a href="https://www.pagina12.com.ar/860214-mas-despidos-en-la-fabrica-de-caputo">Leé la nota completa</a></b>