"Es el chico que mas rápido avanza en todo el mundo" dicen los ajedrecistas experimentados. Y en el Torneo "Leyendas y Prodigios" Faustino Oro lo ratificó.

A dos jornadas del final del campeonato que se desarrolla en Madrid, alcanzó los puntos necesarios para lograr su primera norma de Gran Maestro.

En los libros, Faustino quedará como el segundo ajedrecista más joven en tener ese record. El líder de esa marca es el indio Dommaraju Gukesh, actual campeón mundial.

Con su actuación, además, superó los 2500 puntos de Elo (ranking). Esa cifra, a esa edad, no la había alcanzado ningún otro ajedrecista. El niño de oro lo hizo con 11 años, 11 meses y 9 días.

Con este camino, va rumbo a convertirse en el Gran Maestro mas joven de la historia del Ajedrez.

La marca histórica la tiene el estadounidense Abhimanyu Mishra, con 12 años, 4 meses y 25 días.

En el caso de Faustino, debería alcanzar la tercera norma antes de marzo próximo. "Le sobra tiempo" es la frase que se replica a su alrededor.

El año pasado ya logró su título de Maestro Internacional. Con 10 años se metió en la historia por ser el mas joven en conseguirlo. Y en cada movimiento supera, en record de edad, a Karpov, Kasparov o Fischer.

Requisitos para alcanzar la norma

De acuerdo a la reglamentación, en un torneo de 9 ruedas, debe enfrentar a 3 grandes maestros y a jugadores de 3 federaciones diferentes.

Además, debe alcanzarse esa meta que Faustino ya logró de puntos Elo.

La historia del nene que se cruzó con el ajedrez en la pandemia sigue sumando capítulos que parecían impensados. Una historia que le hace honor a su apellido.