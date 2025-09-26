El conflicto laboral desatado hace ya varias semanas en la empresa IDM ubicada en San Lorenzo sigue sin resolverse. Este viernes 26 de septiembre hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo Provincial con sede en Rosario. El Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo denunció la aplicación de suspensiones “ilegales”, lo que trae aparejada la “baja en los salarios”. Julio Barroso, secretario General del Sindicato Químico, señaló que las razones esgrimidas en su momento por la empresa “no constituyen fuerza mayor tal como lo contempla la legislación laboral”, por lo que las suspensiones carecerían de sustento legal. La firma se dedica al tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.Un informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación constató irregularidades graves en sus instalaciones y procedimientos.
