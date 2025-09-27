En realidad, fue por mi manía de acercarme a los vagabundos, a los que no son escuchados y mi manía de transcribir las experiencias tan comunes, que puede suscitar una caminata. En esta oportunidad, Cosme estaba sentado sobre la orilla del río unos metros más allá del Mangrullo. Desde el puentecito que conduce a la villa, sobre los deshechos y restos que flotan como un piso sobre el arroyo, los vislumbré, casi como una sombra y no resistí la tentación de acercarme. A mi edad, el tiempo es un instante permanentemente detenido en la espera. Solo puedo movilizarlo, en el continuo de un sintagma escrito para desalojar la incomprensible eternidad del paradigma, quieto y atemporal, magma que se produce con la introducción de una conciencia, emergida del orden social al que pertenezco. Acercarme a Cosme fue fácil, puesto que no ofreció ninguna incomodidad y más bien pareció aprovechar la oportunidad de alguna dádiva. Su historia, que conocí en unas pocas horas de charla, me hizo conocer los vaivenes de su destino. Había sido profesor de matemática y química en la universidad, pero su mayor pasión era la filosofía. Hacia mediados del cincuenta, estaba casado y se enamoró de otra mujer. La sociedad mojigata que predominaba, lo fue apartando de los circuitos o círculos, donde solía sorprender con algunas ideas muy interesantes, que contrariaban todo lo que se había mantenido hasta principios del siglo veinte. Por de pronto, terminó mendigando en las calles de la ciudad e incluso dormir en plena intemperie. Lo primero que me dijo fue que no había conocido hombre alguno que se dedicase a la escritura, que conociese realmente algo acerca del mundo de la miseria. Yo, que había nacido en el barrio de la sexta, sabía lo que era la miseria puesto que tenía amigos que ni siquiera sabían leer porque no podían ir a una escuela y por carecer de los recursos elementales de la subsistencia. Para colmo, en la medida en que me interesaba la lectura y padecía la afección extrema que sufría por ella, extraía dos premisas: a medida que más conocía, más se extendía mi ignorancia, puesto que un conocimiento me llevaba a otros y así sucesivamente, en un proceso que no titubeaba en tildar de infinito. Por otro lado, me asaltaba la idea de que la literatura, había aparecido en el mundo, por la sencilla razón de que no había filosofía o ciencia capaz de eludir convincentemente, que el universo era incomprensible. Incluso, más allá del hecho de que era una suerte de sortilegio, que muchas de nuestras explicaciones acerca de los fenómenos que observamos, solían tener una correspondencia exacta con las explicaciones que damos.

Sin ningún lugar a dudas, Cosme era mucho más inteligente que yo y entendía que nosotros pertenecíamos a una cadena infinita de signos, que jamás pueden reducirse al uno. Tampoco admitía lo único, dijo, ya que cualquier cosa o ente se vincula inevitablemente con otra cosa. No necesariamente como una identidad, sino como una cualidad que es lo primero que reconocemos al conocer algo nuevo. Por ejemplo, la forma, el color, el peso, etc. Y algo más agregó, es evidente que nuestro conocimiento se asienta en el pasado, es decir en todo lo que conocemos hasta el presente. Quizá, agregó, eso es lo que en realidad Platón quería decir, con el concepto de reminiscencia. Incluso, volvió a agregar, escindir las ideas perfectas de los simulacros o las copias, tenían la excelente promoción de poner un límite a nuestra creencia de ser completos. Una idea imposible de alcanzar como tal, por el hecho de que no somos seres que tengamos una verdad definitiva. Esto sería una estupidez propia, cuya consecuencia es la detención de conocer. Tal vez, expresó, sería mejor comenzar con un error. Me dio un ejemplo, que alguna vez utilicé en mis clases de lógica: si una premisa que sostengo resulta ser verdadera, no aprendí nada puesto que ya estaba aclarada, en cambio si mi premisa admite un error, debería seguir pensando para encontrar una solución cada vez más compleja…

Pero, entonces, repliqué asombrado…Hoy sabemos que el universo se expande y…No me dejó terminar. Creamos una palabra, infinito, creamos la palabra continuo, pero cada una de esas palabras trae consigo su contraria, sin la cual no podría subsistir. ¿Cómo podríamos pensar un continuo sin la palabra discontinuo? ¿Cómo podríamos pensar absoluto sin pensar en relativo? ¿Cómo podríamos pensar las sombras sin la luz?

Recordé en ese momento, en voz alta, una estrofa de Martín Fierro: Canta el pueblero y es poeta, canta el gaucho y hay Jesús, lo miran como a avestruz, su ignorancia los asombra, más siempre sirven las sombras para distinguir la luz.

Cosme sonrió. Siempre hay razones de poder, de lo que está arriba, como una verdad metafísica, pero la existencia suele derrumbar en los hechos, mucho de lo que creemos. Tal vez soy un ejemplo de eso, dijo con voz baja y grave…y quizá, por eso mi universo se ha detenido.

Comprender lo real tal vez implique concebirlo a la vez, como lo que puede ser esto y aquello. Una cosa se mueve, no porque está en un momento aquí y en otro momento allá, sino solo porque está en un único y mismo movimiento, aquí y no aquí, porque está y no está en el mismo lugar. Hablamos del tiempo, del segundo, pero es lo que instantáneamente deja de ser siendo pasado presente… Tratamos de reducir a la unidad el concepto, y con ello creamos un concepto de identidad que creemos encontrar en un diccionario, pero la verdad parece ser que el diccionario, es una sucesión de significantes, además de que no da cuenta del sentido que la gente de cualquier comunidad le da a la lengua…Para colmo, cualquier explicación que damos termina en un fin, por suerte, según se cree, dado por millones de años… En fin…

Nos despedimos, Cosme siguió impávido ante la visión del río del cual creía que tal vez era la cualidad de nuestra presencia, de nuestra aparición… la correspondencia de cada gota de agua con la corriente que desemboca en el mar…

Yo me alejé pensando en una frase de Poe, donde dice que el secreto del universo está en la mente del hombre; no sólo hace pensar que la única metafísica está en nuestra mente, ya que no hay nada que exista en sí mismo, en el sentido en que no esté en relación con la mente, aunque los entes que están en relación existen, sin ninguna duda, fuera de esa relación. Si el significado de una palabra es el concepto que ella comunica, absolutamente incognoscible, no tiene significado alguno, porque no hay ningún concepto que le corresponda. Por consiguiente, es una palabra carente de significado y, por lo tanto, todo lo que significa, por medio de cualquier medio que sea, como lo real, es cognoscible en algún grado…

Desgraciadamente, algo dentro de mí contrariaba cualquier noción que pudiera esbozar y una cierta angustia me invadía, ya que me repetía una y otra vez, que no sabemos por qué y para qué nacimos y vamos a morir, sin saber por qué…