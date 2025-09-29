1. Lugares.

Hacia 1969, el 21 de abril para ser precisos, George Perec pretende darle una segunda oportunidad a los sucesos y lugares del pasado, una etapa clausurada de su vida. Es un espejo de vida real que va a repetir, tejiendo alrededor de sus recuerdos, una autobiografía. Descubre que la autobiografía es la única forma de escritura posible “hacia la cual todo tiende”. El proyecto es monumental e imposible, lo llama: “Lugares” y consiste en recorrer doce sitios parisinos a lo largo de 12 años, dos veces, en una complicada operación matemática representada por el cuadrado latino de orden 12.

Doce años, dos recorridos: uno sobre la calle, otro sobre la memoria.

El recuerdo de los lugares tenía otro propósito: ver cómo evolucionaba la vida (sucesos pasados) y la propia escritura. Hoy, ante el libro, se siente que el eje se ha invertido: los lugares del pasado son el presente. La escritura es un territorio donde confluyen ciudad, memoria y sueño.

2. Cruces

La persecución del pasado puede ser una forma de iniciación a la Literatura. Durante su primera estadía en París (1974), Vila-Matas vio a Perec en una librería del boulevard Saint Germain. Dice que lo vio hacer una serie de cosas extravagantes -que no vienen a cuento– y que, impresionado como estaba, se lo quedó mirando cada vez más de cerca hasta colocar su rostro a un palmo de él.

Perec se limitó a decir: “El mundo es grande, joven”.

El boulevard no forma parte del catálogo de los doce, pero ¿si lo extravagante de su conducta fuera nada menos que recordar o escribir de pie en su libreta la memoria de otros lugares? El libro de Perec, editado hace poco en la Argentina, supera las 800 páginas. En1974 Perec ha escrito en sitios muy diversos: en un avión de Túnez a París, en un tren a Orly; las fotos y papeles lo muestran frente a una tapia, de perfil, la mirada alternando entre la libreta y el número de la fachada que minuciosamente va a describir.

Perec, visto por Vila-Matas, es un cruce de literaturas.

3. El sueño del que está despierto.

¿Qué ocurre cuando el recuerdo se parece a un sueño que alguien más sueña?

En la madrugada del 3 al 7 de junio de 1975, Perec tiene una intensa actividad onírica. La registra al hablar de uno de sus lugares. Uno de esos sueños es con su analista, el psicólogo Pontalis. Perec le solicita su teléfono privado y Pontalis le pide dos francos; como Perec no tiene más que un billete de cien, Pontalis lo toma y a cambio le entrega todo tipo de objetos que saca de los bolsillos, sin valor alguno y, sin embargo, preciosos.

Jean-Bertrand Pontalis escribió El hombre que duerme despierto, inspirado en una pintura de Piero della Francesca, uno de los episodios de la Leyenda de la Cruz Verdadera. Pontalis observa al muchacho que vela el sueño del emperador Constantino.

Para él, es una analogía remota del análisis: un hombre acostado ocupado en su sueño; un hombre sentado a su lado que vela y aguarda; sus pensamientos son la resonancia del sueño del otro. El ensueño, vieja palabra deslavazada por Freud, reaparece para distinguir el resto del espíritu (sueño) de la palabra imperfecta del alma (ensueño). Así, Pontalis dice: “escribir es acercarse al hombre que vela en el sueño”.

El sueño de otro.

4. Cortázar/Perec

Cortázar camina por París en el invierno de 1974. Escribe París Ritmo de una ciudad, sobre fotografías de Alecio de Andrade. Cortázar y Perec son flâneurs del siglo XX, caminan sin fijarse demasiado en las grandes obras, les interesa lo infraordinario; el objeto del paseo es atrapar el paisaje en la literatura, pequeñas cosas sin valor: un paraguas que flota en el Sena después de andar por el Pont des Arts donde se encuentra a la Maga, los colectivos que circulan en su derrotero programado y dejan de sorprender de un día para el otro a Perec en la Plaza Saint-Sulpice, donde escribió: Tentativa de agotar un lugar parisino.

Los cruces entre Perec y Cortázar en París son improbables, más deseo que realidad, aun cuando ambos convivieron allí desde 1951. “Caminar por París -dice Julio con su particular entonación ante el cineasta Claude Namer- es caminar hacia mí”. “Los lugares no han dejado huella de mí, yo he conservado la huella de los lugares, he elegido como terruño los lugares públicos, lugares comunes”, dice George hablando del recuerdo de la calle donde nació, la Rue Vilin.

En esa deriva aparece mi fábula: perseguir a un escritor para aprender de su sombra. Cortázar persigue a Perec. No a Johnny Carter, sino al mismísimo Perec. Va sobre sus huellas, pasa una larga noche merodeando en la Contrescarpe, esa plaza que es el corazón de la ciudad; de bar en bar, es un sudamericano que encoge su metro noventa y tres sentado en la barra de frente a una copa, tiritando el frío de afuera; alguien incendia un puesto sobre la plaza, llegan los bomberos. Cortázar prende un cigarrillo, Perec hace el mismo gesto, a dos pasos. En la confusión, Cortázar se ha guardado los tickets que apartó Perec. Irán a parar una carpeta que Cortázar llama: “Papelitos”.

La persecución se interrumpe con la muerte: los rastros se fijan en mármol y en lápida.

5. Última morada.

Si la ciudad escribe, la tumba archiva; allí la memoria queda petrificada —o vuelve a nombrarse. La tumba que Cortázar comparte con Carol Dunlop en el cementerio de Montparnasse es imponente, al estilo de las grandes obras funerarias de la necrópolis. Sobre la piedra de mármol, alguien ha dejado una gran botella para el escritor.

El nicho de Perec en Père-Lachaise es magro, inhallable. Comparte el breve espacio con Esther Bienenfeld, la tía que lo crio y le dio el nombre de su marido. Como en la Rue Vilin, hace casi noventa años, los lugares vuelven a ser memoria: huellas mínimas que otros habrán de recorrer en sueños.