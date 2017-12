El presidente del Partido Socialista (PS), Antonio Bonfatti, realizó un balance de lo hecho en 2017 y planteó objetivos hacia el nuevo año que comienza. Entre sus dichos más destacados, insistió con la "necesidad" de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe.

Bonfatti se refirió a su futuro político y dijo estar convencido de "los procesos colectivos. Sin negar los liderazgos, todo lo que se hizo en Rosario y Santa Fe es fruto del trabajo de miles de personas", aseguró.

"En lo colectivo tenemos que seguir pensando esta provincia, si bien hemos trazado un proyecto que tiene que renovarse, todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos", convocó Bonfatti, y valoró la necesidad de "la construcción política a través del consenso".

Además, el titular del PS hizo mención a la necesidad de modificar la carta magna provincial: "La reforma de la Constitución es necesaria para la provincia de Santa Fe, no porque sea mala, sino porque es vieja, es del año 1962 donde no se hablaban de muchas cosas que hoy existen", argumentó Bonfatti.

El ex gobernador señaló que el 2018 es un año propicio para la reforma, y añadió que "la Constitución merece que se abra un espacio de debate, porque es la ley madre que consigna los derechos de todos los ciudadanos".

El respaldo de Bonfatti es fundamental para el gobernador Miguel Lifschitz consiga -mediante la reforma constitucional- la posibilidad de su reelección para 2019. Siempre se apuntó en la interna socialista que si el actual mandatario conseguía los votos para declarar la necesidad de la reforma, iba a tener todo el apoyo partidario. Pero más allá de lo que afirme Bonfatti en el resto de las fuerzas políticas no parece haber demasiado consenso para que en el 2018 la provincia se embarque en una nueva elección, esta vez para designar a los convencionales constituyentes.

Consultado sobre el tema el senador nacional Omar Perotti (PJ) aseguró que "Lifschitz se perdió una gran oportunidad en las elecciones de este año que termina. Nosotros le sugerimos que en estos comicios agregue una boleta para consultar a los santafesinos sobre la necesidad o no de reformar la Constitución de Santa Fe. Pero no lo hizo", dijo Perotti y agregó que "hoy por hoy se lo ve más preocupado al gobernador por ver si consigue o no su reelección que por los temas que son mucho más urgentes para la provincia como la relacción con la Nación o los temas de inseguridad que siguen siendo una gran deuda para con todos los santafesinos".