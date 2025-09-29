Cada 26 de septiembre se celebra en el país el Día del Empleado de Comercio, para conmemorar la aprobación de una ley que dotó de derechos laborales al sector. Como este año la jornada cayó viernes, se decidió trasladarla al lunes 29: dado que la ley Nº 26.541 le da a la fecha carácter de feriado nacional para todos los mercantiles, la mayoría de los negocios no abrirán sus puertas hoy. En Rosario, como en todo el país, los trabajadores mercantiles estarán eximidos de asistir a sus lugares de trabajo. “El lunes en que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal”, explicó la Federación Argentina de Empledos de Comercio y Servicios (Faecys) en un comunicado. No obstante, los negocios que sean atendidos por sus propios dueños funcionarán con normalidad.
