El 15 de septiembre, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer Indígena (que se celebra el 5 del mismo mes) con una mesa de diálogo que reunió a hermanas mayores y referentes territoriales. La iniciativa fue impulsada por Ana Magno, docente intercultural, estudiante avanzada de la Licenciatura en Trabajo Social y comunicadora territorial en “Pacha Viva”, el primer programa radial de pueblos originarios de la universidad.

La idea de realizar esta primera mesa de diálogo en la universidad surgió al advertir que, aunque la institución ya venía desarrollando actividades vinculadas a los pueblos originarios, nunca se había incluido en la agenda la visibilización del Día Internacional de la Mujer Indígena. La propuesta, presentada al director del Programa de Derechos Humanos de la UNAJ, buscó generar un primer encuentro con hermanas mayores y referentes territoriales, reconocidas como portadoras de la cosmovisión y de la esencia ancestral de los pueblos originarios. “A través de sus voces se transmiten memorias que muchas veces han sido invisibilizadas”, explica Magno.

En la cosmovisión indígena, las voces de los mayores siempre fueron centrales. Antes existían los consejos de ancianos; hoy ya no, pero Magno remarca que sigue siendo fundamental escucharlos, al igual que a las ancestras que marcaron el camino de la lucha y la resistencia, como Bartolina Sisa, líder aymara y heroína de la resistencia indígena contra el dominio español, y tantas otras.

Lo más significativo de la jornada fue la presencia de hermanas con un recorrido muy valioso. Entre ellas, Marta Berreta, hermana mapuche que elaboró el primer diccionario en Mapuzungun. Además, a la mesa asistieron mujeres referentes de las primeras organizaciones de pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires. “Todas ellas hoy siguen caminando y dejando huellas, y por eso resulta tan valioso escucharlas”, señala Magno.

Ese mismo día también se presentó un escrito solicitando formalmente a la universidad, a través del director del Programa de Derechos Humanos, que esta actividad se repita en 2026. El documento fue firmado por todos los presentes. Las impulsoras del proyecto buscan que, en el marco del Mes de la Mujer Indígena, esta experiencia tenga continuidad. “En nuestro programa radial ya veníamos trabajando un especial que comenzó en Junín, en la comunidad mapuche-tehuelche Nahuel Payún, a invitación de Oscar Farías. A partir de allí hicimos un recorrido territorial escuchando voces de distintas mujeres indígenas durante todo el mes”, explica la docente y comunicadora.

En este sentido, desde el grupo organizador se está elaborando un proyecto de pueblos indígenas para presentar a las autoridades de la universidad, en este caso al rector, con la intención de ponerlo en marcha en 2026. Confían en que es posible, dado que la UNAJ es una universidad popular, inserta en el conurbano bonaerense, donde la mayoría de quienes estudian son primera generación universitaria. “A mí me alegra profundamente que los pobres podamos acceder a la universidad y que esa universidad se llame Arturo Jauretche, alguien nacionalista y anticapitalista, que en sus escritos —como el ‘Manual de zonceras argentinas’— nos invita a mirar hacia lo propio, a cuestionar el modelo de Sarmiento y a pensar nuestra identidad en clave de diversidad. Y en esa diversidad, claro, estamos los pueblos indígenas. Me llena de orgullo poder estudiar allí, ya que estoy a poco de recibirme y, cuando eso ocurra, voy a ser la primera licenciada en Trabajo Social indígena graduada en una universidad pública del conurbano bonaerense”, cuenta Magno con emoción.

Desde la organización se pone énfasis en hablar de las hermanas mayores y su rol como portadoras de la esencia milenaria ancestral. “A través de sus recorridos van marcando un camino, recordando que, a pesar de los obstáculos, siempre hay que seguir, porque muchas mujeres dieron su vida en la lucha”, explica Magno. El genocidio no pertenece únicamente al pasado: hoy continúa presente en los territorios, en prácticas como el chineo en Salta y en las violencias que atraviesan a las comunidades wichi, por nombrar solo algunos ejemplos.

Por todo esto, la realización de esta primera mesa de diálogo en la universidad con hermanas mayores fue considerada fundamental. Entre las presentes se destacó también Mamay Kantuta Killa, amauta y guía espiritual del pueblo quechua, cuya comunidad se encuentra en Vicente López. Todas acompañaron la propuesta, reafirmando la importancia de escuchar a los mayores en una sociedad occidentalizada y atravesada por el colonialismo. “Reivindicar sus voces en este contexto político y social donde los adultos mayores han sido tan descalificados, especialmente en este año y con este gobierno, tiene aún más valor”, concluye Magno.