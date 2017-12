El Diputado Provincial del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero expresó su más profunda preocupación ante la sucesión de siniestros ocurridos en los establecimientos agroindustriales que "lamentablemente han cobrado la vida de dos trabajadores y dejado a otros con heridas de consideración". Para el diputado la explosión del pasado 27 de diciembre en la planta de COFCO "no es un hecho aislado, ya que se inscribe en una serie de hechos similares que vienen sufriendo los obreros de esa firma desde que la misma se ha hecho cargo de la planta de acopio y los muelles de embarque que anteriormente pertenecían a Nidera". Y agregó que "ya el 31 de julio de este año en horas de la madrugada se produjo una explosión e que determinó el incendio de un sector de la planta de Puerto General San Martín, en la cual afortunadamente no hubo víctimas, sólo se registraron daños materiales". Cavallero apuntó que dicha terminal "no es la única de la zona portuaria del Gran Rosario en la que se vienen registrando este tipo de hechos. Pasó en Dreyfus, en General Lagos, en la empresa Nidera (hoy COFCO) y en la zona descarga de la Terminal 6, también en Puerto General San Martín".