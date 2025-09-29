Luego de la reunión con Intendentes, Secretarios de Gabinetes y Presidentes Comunales que forman parte de las 51 localidades adheridas a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, FESTRAM insistió en el pedido de audiencia al Intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. Hasta el día de la fecha no hubo respuesta con lo cual la Federación analiza la implementación de un plan de lucha.

La situación generada por el Intendente Poletti -a través de la Resolución 595/25 donde dispone la creación de una Comisión que eleve un informe y propuesta al Ejecutivo- sobre el contexto actual de dicha Caja y por los criterios que la entidad está utilizando vía auditorías y reclamos millonarios para la regularización de circunstancias concretas que se presentan en Municipalidades y Comunas, sin dar respuesta en muchos casos a temas puntuales o planteos particulares que se le efectúan desde los Ejecutivos Locales, profundiza el malestar de Administraciones Locales además de perjudicar a los activos y pasivos del sector.

Esto implica también, la posibilidad de que se estudie y evalúe la creación de un nuevo Ente Previsional que abarque los Municipios y Comunas que hoy son perjudicados por la Caja de Santa Fe.