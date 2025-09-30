Newell’s sale a la cancha a hacer frente con la pelota en los pies a su crisis larga institucional y deportiva. La lepra está urgida en disimular lo mal que juega al fútbol para despojarse de un presente que lo agobia en la penúltima posición de la Zona A. Pero enfrente tendrá a Estudiantes, serio aspirante a llegar a los octavos de final del Clausura y con ilusiones de pelear por título. Cristian Fabbiani recupera a Luciano Herrera tras un mes de baja por lesión muscular. Se juega desde las 19 en el Coloso del Parque.

El equipo acumula derrotas inobjetables por goleada ante Belgrano, tanto en Copa Argentina como en el Clausura. El presidente Ignacio Astore asume ahora el descalabro que generó su gestión y se quiere ir cuanto antes, pero las elecciones serán recién el 14 de diciembre. El diagnóstico en el parque Independencia sobre su conyuntura es crítico. Hasta tanto el socio no elija nuevas autoridades, la única válvula de escape es con el equipo en cancha intentanto sumar puntos.

Por lo hecho en los últimos partidos, hay pocas chances de ver al rojinegro mejor que a su rival. Pero no hay otra opción que esperar la reacción del equipo que esta noche recibe a Estudiantes. El rival viene de ser eliminado de Copa Libertadores por penales, aunque hizo un muy buen partido ante Flamengo.

Fabbiani no tiene mucho para cambiar más allá de los papelones acumulados en las últimas actuaciones de sus dirigidos. Gonzalo Maroni, de muy flojas actuaciones en el semestre, hoy no juega por suspensión. En su lugar reapacerá Herrera, quien jugó su último partido en el clásico con Central. Una lesión muscular lo excluyó de los últimos cuatro compromisos.

El pincha viene con su mejor alineación, necesitado de escalar en puntos y juego en el torneo para consolidar sus aspiraciones. El técnico Eduardo Domínguez dispone del equipo que viene de jugar con Flamengo, aunque mantiene algunas dudas en la ofensiva.



Newell’s: Espínola; Mosquera, Lollo, Cuesta, Montero; Chiaverano, Regiardo, Banega, Herrera; Benedetto, González. DT: Cristian Fabbiani

Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain, Medina, Benedetti o Cetré; Palacios, Carrillo o Alario. DT: Eduardo Domínguez

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 19

TV: TNT Sports