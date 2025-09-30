A fin de año el plantel de Newell's quedará disminuído. Es que 14 jugadores se quedan sin contrato, en señal del descalabro de la gestión de Ignacio Astore. El club acumula años sumando jugadores compulsivamente en cada mercado de pases y la mayoría de los futbolistas que se quedan sin contrato no le dieron ningún aporte significativo al fútbol del equipo. Quizá las dos únicas excepciones son las de Luciano Herrera y Carlos González. La Comisión Directiva que sea electa en los comicios de diciembre deberá definir si hace uso de la opción de compra por el pase de cada uno de ellos. Caso contrario se desvincularán de la institución.
CONTRATOS
Tiempo de definiciones
