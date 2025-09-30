



Desde el sábado 27, la provincia de Salta participa en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla hasta hoy, martes 30 de septiembre, en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con más de 135.000 visitantes esperados y la presencia de 55 países, el evento se consolida como la principal vidriera turística de Latinoamérica.

La delegación salteña, encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, está integrada por autoridades provinciales, representantes de cámaras, operadores turísticos, 28 empresas y 13 municipios: Cachi, Cafayate, Campo Quijano, Coronel Moldes, Guachipas, Molinos, San Antonio de los Cobres, San Carlos, Cerrillos, San Lorenzo, Orán, Tolar Grande y Seclantás.

El stand provincial se ubica en el Pabellón Nacional, espacio Norte Argentino, donde se concentran las activaciones, degustaciones, presentaciones institucionales y espectáculos en vivo.

En la previa de la feria, el pueblo de Seclantás fue distinguido como “Destino Emergente” en la tercera edición de los Premios FED a la Actividad Turística Argentina, celebrados en Costa Salguero. El reconocimiento destaca el crecimiento sostenido de esta localidad del Valle Calchaquí, que se posiciona como referente de autenticidad cultural, tradición textil y paisaje de altura en el norte argentino.





Seclantás fue distinguido como Destino Emergente en los Premios FED 2025.





Durante la primera jornada de la FIT, Salta sorprendió con una actividad cultural que cautivó a cientos de visitantes. La propuesta, organizada por el Ministerio de Turismo y Deportes, consistió en una acción de flashmob con bombos, malambos y danzas tradicionales que llenaron de color y energía los pasillos de La Rural.

“La fuerza de nuestra música y de nuestras tradiciones es la mejor manera de mostrarle al mundo quiénes somos. Salta tiene la capacidad de emocionar y de enamorar a través de su cultura, y hoy lo volvimos a demostrar en esta gran vidriera del turismo”, expresó la ministra Arancibia.

El NOA como región turística

En paralelo, se desarrolló una reunión de trabajo del Ente Norte de Turismo, espacio que reúne a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. El encuentro permitió avanzar en la construcción de una estrategia conjunta de promoción, definir lineamientos clave para consolidar al Norte Argentino como región turística competitiva y preparar el lanzamiento del Plan de Marketing Turístico del Norte.

“Estas reuniones reflejan la importancia de trabajar unidos como región. El Norte Argentino tiene una identidad única que, sumada a la cooperación entre provincias, nos posiciona cada vez con más fuerza en los mercados turísticos. Nuestro compromiso es avanzar en una estrategia federal que genere empleo, arraigo y desarrollo para la gente”, sostuvo Arancibia.

“El Plan de Marketing será un paso fundamental, pero lo más valioso es el consenso y la integración que logramos como región. Esa unidad es la que nos permitirá crecer y mostrar al mundo la riqueza cultural, gastronómica y natural de nuestra tierra", añadió

La agenda de actividades continuó el domingo 28, con degustaciones de vinos de altura, clases magistrales de empanadas salteñas y el show del Chaqueño Palavecino en el escenario externo “Elegí Argentina”.

Este lunes la feria abrió sus puertas exclusivamente para profesionales del sector turístico y Salta desplegó una agenda cargada de propuestas.

En el stand de Turismo de la Nación, se realizó la activación de Seclantás, elegido para representar a la Argentina en la instancia internacional del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo 2025.

Luego, en el stand de Salta, hubo degustación de vinos, una masterclass de empanadas a cargo del chef Martín Argañaraz, y el cierre musical en la Peña La Morena con una auténtica Peña de Salta.

Este martes, la programación continúa en el Auditorio del CFT con dos presentaciones clave. La primera será a las 11,con "Íconos Turísticos de Salta", a cargo de Luis Baños y Tomás Hannach. Luego, a las 12, "Los Imperdibles de Salta", con la participación de los municipios que integran la delegación provincial.