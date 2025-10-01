El próximo martes 7 de octubre, a las 18 horas, en el Monumento a la Bandera, Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto celebrarán los 300 años de su ciudad con un show sin precedentes. La rosarina Nicki Nicole realizará por primera vez un show sinfónico. Se trata del primer concierto de este formato en su carrera, con más de 70 músicos en escena y un repertorio original creado para esta ocasión única. Una noche histórica donde su música se fundirá con la fuerza de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y la emoción de un símbolo nacional. El espectáculo contará con la dirección de Nicolás Sorín.

También será parte de esta celebración Juan Carlos Baglietto, un artista que une generaciones y estilos y que ha sido parte de la historia y el presente musical de la ciudad. Un reconocimiento de ambos artistas: le regalaran su arte a la ciudad que los vio nacer, un gesto de amor a Rosario y a su gente, un gran obsequio en el marco de los 300 años de Rosario.

Además, durante los festejos las artistas locales Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso compartirán un repertorio de música de la ciudad.

Esta celebración es organizada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y cuenta con el acompañamiento del Banco Municipal, Lotería de Santa Fe, Alto Rosario, Sancor Seguros, La Segunda Seguros, San Cristóbal, Puerto Norte Hotel, Baglietto SA, De Ligio y Marti, que harán posible tamaño homenaje.

De Rosario para Rosario

La ciudad cumple 300 años y lo celebra con la fuerza de su música. Una ciudad que nació a orillas del río y creció con la energía de su gente, que encuentra en el arte la manera más genuina de contar su historia, vivir su presente y proyectar su futuro. La música es parte esencial de la identidad de Rosario, cuna de artistas que trascendieron fronteras y que hoy siguen dejando su huella en el mundo. La ciudad suena en cada acorde, en cada letra, en cada corazón. Esa música nos recuerda que lo mejor de nuestra historia se sigue escribiendo aquí y ahora, desde Rosario hacia el mundo.

El evento será gratuito y abierto a todo el público para que la ciudad entera pueda disfrutar y ser parte de este hecho histórico.

Un gesto solidario con la ciudad

Además, de una celebración, este show busca también dejar una huella solidaria. En la previa y durante el evento, el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario es un organismo estable dependiente del Ministerio de Cultura, con un plantel de aproximadamente 100 integrantes. La OSPR desempeña una labor cultural muy importante, brindando no solamente temporadas de conciertos, sino también exitosos Ciclos Didácticos para alumnos de escuelas, conciertos barriales, giras a lo largo y ancho de la provincia, y actuaciones conjuntas con agrupaciones corales de la ciudad. Asimismo ha estrenado obras en primera audición nacional y mundial tanto de compositores argentinos como del exterior, y ha ofrecido de forma abierta y libre a la ciudadanía conciertos tanto de música académica como popular.

En 2025 la OSPR celebra su 65° Aniversario: su concierto inaugural tuvo lugar el 12 de mayo de 1960 en el Teatro El Círculo, bajo la dirección del Maestro Olgerst Bistevins. En la actualidad, el organismo es dirigido por Javier Mas.