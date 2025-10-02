Con la presencia de Teresa Parodi, el cantante, guitarrista y compositor rosarino Martín Neri presenta su ciclo Guitarreada, compartido con grandes referentes de la música popular argentina de raíz folklórica. La gran compositora, autora de clásicos del cancionero argentino y referente indiscutida, compartirá escenario con Neri, en un espacio de encuentro con el público (A las 21, en El Aserradero.)