"Acá parece que cayó un misil. El gremio está de paro. Lógico. Pero me toca la guardia mínima, dado mi puesto de trabajo. Así que estoy otra vez en la zona del desastre. Mil veces me pregunté: ¿qué estoy haciendo acá?. En éste lugar se respira tristeza, se habla con la voz quebrada, se caen lágrimas de a ratos. Se trabaja con un constante nudo en la garganta. Cuando volví a mi casa después de ese día, abracé a mi señora con su pancita de seis meses y por fin lloré. Lloré como se llora la partida de un ser querido. Lloré por mis colegas, los que se fueron y los que quedamos. Les pido a todos que se haga justicia, que no olvidemos estas vidas, que no olvidemos que vivimos en riesgo constante, que no olvidemos al Cabezón y al Negro".

(Carta en Facebook de Mario Quiroga, empleado de Cofco la planta cerealera que explotó el miércoles con el saldo de 2 muertos y múltiples heridos).