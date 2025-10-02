“Vamos a vivir lo que la ciudad merece. Tanto tiempo se habló de Rosario como una ciudad con problemas. Hoy no tengo duda de que no hay ninguna ciudad de la Argentina que tenga lo que Rosario va a vivir este trimestre. Va ser una fiesta popular única, que tiene mucho que ver con el reflejo de lo que es amar esta ciudad, en este caso el amor que le tienen Nicki y Juan Carlos, que tuvieron la decisión de donar lo que mejor hacen, su arte”, amplió el intendente Pablo Javkin y agradeció a las empresas del sector privado de la ciudad y, en particular, a las del rubro de la producción de eventos que también se sumaron para hacer posible la realización del espectáculo. "En la Argentina difícilmente se haya visto un show como el que vamos a ver el 7 de octubre”.