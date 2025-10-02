En un mundo donde la resurrección se ha convertido en una pesadilla, Daisy Ridley interpreta a Ava, una mujer desesperada cuya misión por recuperar a su esposo fallecido se transforma en una odisea aterradora. El fenómeno de que los cuerpos de los difuntos comiencen a volver a la vida ha sumido en la incertidumbre a esta región de Tasmania, un escenario que refleja el caos y la desesperación de quienes están atrapados en medio de un experimento fallido.

Surge en un contexto de experimentación militar desastrosa, We Bury the Dead busca distinguirse dentro del género de terror con un enfoque más humano y emocional. Dirigida por Zak Hilditch, la película ha sido promocionada como una reinvención del cine de zombies, centrada en el duelo personal sin abandonar el horror que caracteriza al género.

Un nuevo enfoque para el cine de zombies

La obra, que debutó en el SXSW Film Festival en 2025, ofrece una perspectiva renovadora para el cine de muertos vivientes. A diferencia de las películas convencionales de este tipo, Hilditch presenta una historia íntima que examina el impacto emocional de los eventos apocalípticos. Los primeros espectadores han destacado su tratamiento melancólico, donde el duelo y el amor perdido se enfrentan al terror absoluto.

Con una atmósfera enriquecida por los paisajes desolados de Australia, la cinta presenta un escenario visual y emocionalmente potente. Esta propuesta se distancia del espectáculo de horror habitual, al integrar ciencia ficción, elementos bélicos y una profunda carga dramática.

Reacciones del público y de la crítica

El estreno mundial de la película en el SXSW Film Festival generó elogios por su narrativa original y su capacidad para involucrar al espectador mediante una trama sólida y un reparto destacado. Ridley, reconocida por su papel protagónico en la saga Star Wars, demuestra su versatilidad al asumir un personaje radicalmente diferente, atrayendo tanto a nuevos públicos como a aficionados del terror.

Críticos de la industria han alabado la cohesión entre los elementos visuales y el guion, que evita recurrir a los clichés habituales del género. El guion de Hilditch proporciona suficientes momentos de tensión y sorpresa para enganchar al público, mientras mantiene un ritmo introspectivo que profundiza en las emociones de sus personajes.

El impacto cultural y las expectativas futuras

We Bury the Dead se posiciona como una firme candidata para revitalizar las historias de zombies al proponer una experiencia cinematográfica innovadora. A medida que se acerca su estreno oficial en Norteamérica, aumenta la expectativa entre el público internacional.

La película no solo promete una experiencia de terror, sino también una reflexión sobre la profundidad de las relaciones humanas y los sacrificios extremos que las sostienen. Como ha señalado Daisy Ridley, el filme explora lo que significa el amor en un mundo transformado por la devastación, ofreciendo así no solo entretenimiento, sino también material para la introspección.

Mientras se ultiman los detalles para su presentación en otros festivales de cine, incluido Sitges 2025, las palabras de Hilditch resuenan con fuerza: "Es un trabajo de amor que ha sido un honor presentar al mundo".

