La misma Comisión Electoral que bajó en 2021 la candidatura de Juan José Concina por no reunir la antigüedad como socio necesaria para ser candidato a presidente es la que rechazó para los comicios del 14 de diciembre la candidatura de Julián González. Es facultad de la Comisión Electoral hacer cumplir el Estatuto y en su resolución dejó constancia de que González tiene una antigüedad probada como socio de 8 años y 9 meses, insuficiente para ser candidato a presidente, aunque no para participar en otro puesto de una lista. El dirigente opositor anticipó que hará una presentación judicial para revertir la medidad bajo el argumento principal “que los registros del club devienen no fidedignos por registrarme como 'socio menor' durante 5 años, siendo que tenía 32 años al momento de asociarme”.

González hace campaña en soledad en Newell’s, no tuvo mayor presencia en asambleas pero muestra sus ambiciones políticas hace más de un año. En el último tiempo encontró un acuerdo para sumar el respaldo de Autoconvocados, agrupación que en su renovación de figuras no encontró interpelar al socio leproso en las dos últimas elecciones, reuniendo muy pocos votos. El acuerdo con González volvió a poner a Autoconvocados en el centro del debate político. Pero había dudas sobre las condiciones societarias de su candidato en el padrón. A fin de despejar sospechas el dirigente opositor pidió informe de su situación a la Comisión Electoral. Y la misma fue la esperada: González no acumula 10 años de socio pleno, como se exige para ser candidato a presidente.

La Comisión Electoral fundamentó cada uno de los argumentos presentados por González y jurídicamente la intepretación del estatuto que hacen los miembos de la Comisión no abre mayor discusión. Pero González sostiene que su registro de antigüedad está mal asentado en el libro de socios del club. Y es aquí donde se abre quizá la única observación a analizarse en instancia judicial. “Es socio desde el 5 de agosto de 2010, dato informado por el Club, con más de 15 años de antigüedad ininterrumpida. Los registros del Club devienen no fidedignos por registrar a Julián como 'socio menor' durante 5 años, siendo que tenía 32 años al momento de asociarse”, aseguró en un comunicado Autoconvocados. González, por su parte, señala “un pacto político entre (Ignacio) Astore y (Ignacio) Boero (candidato por la oposición) para asegurarse la elección y garantizar la continuidad del modelo”. El dirigente interpreta que su candidatura es la más convocante, frente a la propuesta de Unen con Boero y por otro lado la de Cristian D'Amico, quien por su paso por el club entre 2016 y 2021 como dirigente no encuentra ninguna empatía en los socios.