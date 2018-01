Cines

Con Pierre Richard y Yaniss Lespert. Dir: Stéphane Robelin. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.10, 19.15, 22 hs.

ASESINATO EN EL EXPRESO ORIENTE 2D

Con Michelle Pfeiffer y Johnny Depp. Dir: Kenneth Branagh. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 17.10, 19.40, 22.05 hs; tras 01. hs.

EL DIA DESPUES

Con Min-hee Kim y Hae-hyo Kwon. Dir: Hong Sang-soo. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15, 17, 19, 21 hs.

EL GRAN SHOWMAN

Con Hugh Jackman y Zac Efron. Dir: Michael Gracey. ATP

Cines del Centro: 15.10, 17.20, 19.30, 21.40 hs.

Cía.Monumemtal: Cast: 14, 18.15, 22.20 hs. Sub: 16.10, 20.20 hs.

Hoyts: 12.40, 15, 17.40, 20.10, 22.30 hs; tras 01 hs.

Showcase: cast: 12.15, 14.30, 17.05 hs. Sub: 12.45, 15, 17.35, 19.30, 20, 22.10, 22.45 hs; tras 00.55, 01.15 hs.

Village: Cast: 13.15, 15.40, 18, 20, 22.20 hs; tras 0.40 hs. Sub: 20, 23 hs; tras 01.30 hs.

EL HIJO DE PIE GRANDE

Animación. Dir: Jeremy Degruson y Ben Stassen. Cast. ATP.

Showcase: 2D: 12.10, 14.15 hs.

EL IMPLACABLE 2D

Con Jackie Chan y Pierce Brosnan. Dir: Martin Campbell. SAM 16 años.

Village: Cast: 17.30 hs.

EXTRAORDINARIO 2D

Con Julia Roberts y Owen Wilson. Dir: Stephen Chbosky. ATP c/ley.

Showcase: Cast: 12.15, 17.20 hs. Sub: 19.50, 22.15 hs; tras 00.50 hs.

Village: Cast: 17.45 hs.

FELIZ DIA DE TU MUERTE 2D

Con Jessica Rothe y Laura Clifton. Dir: Christopher Landon. SAM 13 años c/res.

Cía. Monumental: Cast: 19.30 hs.

Hoyts: Sub: 20.15 hs; tras 01 hs.

Showcase: Sub: 14.45, 22 hs; tras 00.35 hs.

Village: Cast: 20.15, 22.30 hs; tras 00.50 hs.

GUERRA DE PAPAS 2 2D

Con Mel Gilson y Will Ferrer. Dir: Sean Anders. ATP c/ley.

Cía. Monumental: Cast: 18.10, 20.15, 22.15 hs.

Hoyts: Cast: 12.20, 14.50, 17.20, 19.40, 22 hs; tras 00.20 hs.

Showcase: Cast: 12.10, 14.20, 17.15, 19.25, 21.50 hs; tras 00.30 hs.

Village: Cast: 13, 17.20, 21.45 hs; tras 00.30 hs.

JEEPERS CREEPERS 3

Con Stan Shaw y Gabrielle Haugh. SAM 16 años.

Cía Monumental: Cast: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 hs.

Hoyts: cast: 13.30, 15.50, 18.10. Sub: 20.20, 22.50 hs.

Showcase: Cast: 12.25, 17 hs. Sub: 14.35, 20.15, 22.30 hs; tras 00.45

hs.

Village: cast:14, 16.30, 18.40 hs. Sub: 20, 23 hs; tras 01 hs.

LA ESTRELLA DE BELEN 2D

Animación. Dir: Timothy Reckart. Cast. ATP.

Cía. Monumental: 14.20, 16.15 hs.

Hoyts: 15.20 hs.

Showcase: 12.15, 16.30, 18.25 hs.

Village: 14, 16.15, 18.15 hs.

LA FAMILIA MONSTER 2D

Animación. Dir: Holger Tappe. Cast. ATP.

Showcase: 14.40 hs.

LA LEY DE JUNGLA

Con Vicent MAcaigne y Vimala Pons. Dir: Antonin Peretjatko. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.15, 17.15, 19.20, 21.45 hs.

Village: 15.15, 19.30 hs.

LA NAVIDAD DE LAS MADRES REBELDES

Con Mila Kunis y Kristen Bell. Dire: Jon Lucas y Scott Moore. SAM 13 años.

Cía.Monumental: 18.40 hs.

Village: cast: 17.45 hs. sub: 20.10 hs.

LA POSESION DE VERONICA 2D

Con Sandra Escacena y Bruna González. Dir: Paco Plaza. SAM 16 años.

Village: 15, 22.20 hs; tras 00.35 hs.

LIGA DE LA JUSTICIA

Con Jason Momoa y Gal Gadot. Dir: Zack Snyder. ATP c/ley.

Cía. Monumental: 2D cast: 17.30, 19.50, 22.10 hs.

Hoyts: cast: 20.30, 23.10 hs.

Showcase: 2D cast: 12.20, 14.50, 17.30, 20.05 hs. 2D sub: 22.35 hs; tras 01.10 hs.

Village: 2D cast: 13.30, 16, 18.30, 21.15 hs; tras 00.05 hs.

THE DISASTER ARTIST (OBRA MAESTRA)

Con James Franco y Dave Franco. Dire: James Franco. SAM 13 años.

Showcase: sub: 12.30, 17.25, 19.45 hs.

THOR RAGNAROK

Con Chris Hemsworth y Tom Hiddleston. Dir: Taika Waititi. SAM 13 años.

Showcase: 2D cast: 16.40, 22.25 hs.

Village: 2D cast: 15, 22.30 hs; tras 01.15 hs.

SE OCULTAN EN LA OSCURIDAD

Hoyts: Sub: 23.15 hs; tras 01.15 hs.

Showcase: cast: 14.10 hs. Sub: 20.40, 22.55 hs; tras 01.30 hs.

Village: cast: 13.15, 15.30 hs. Sub: 20.15 hs.

STAR WARS VIII

Con Thom Hardy y Daisy Ridley. Dir: Rian Johnson. SAM 13 años.

Cía.Monumental: 3D cast: 15, 18, 21 hs. 2D cast: 15, 16, 18, 19, 21, 22 hs. 2D Sub: 20 hs.

Hoyts: 3D DBOX cast: 13.10, 16.10 hs. 3D XD DBOX sub: 19.30, 22.40 hs. 3D XD DBOX cast: 12, 15.10, 18.20, 21.30 hs. 3D sub: 12.40 hs. 2D cast: 12.30, 15.40, 19, 20, 22.10 hs. 2D sub: 13.40, 16.50 hs.

Showcase: 3D cast: 13, 16.05, 19.15, 22.20 hs. 3D sub: 13.40, 16.45, 19.55, 23 hs; tras 01.25 hs. 2D cast: 12.40, 15.45, 18.55, 21.55 hs; tras 01.05 hs. 2D sub: 13.20, 16.25, 19.35, 22.40 hs.

Village: 4D cast: 13.15, 16.15, 19.15 hs. 4D sub: 22.15 hs, tras 01.20 hs. 3D cast: 13, 15, 16, 18, 21 hs; tras 00.15 hs. 3D sub: 19, 22 hs. 2D cst: 15.30, 18.35, 21.45 hs; tras 00.45 hs. 2D sub: 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 hs; tras 01.30 hs.

Para tener en cuenta

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA. Tel: 426‑8841.

CIA. MONUMENTAL

San Martín 993/99. www.complejomonumental.com.ar. Trasnoche únicamente días sábados.

CINE LUMIERE

Vélez Sarsfield 1027. Tel: 480‑4816.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1. Tel: 445‑1460.

EL CAIRO

Santa Fe 1120. Tel: 4721851.

HOYTS

Portal Rosario Shopping. Trasnoche vie y sáb.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501. Tel: 436‑0999 (inf.) y 436‑0500 (vta). Las funciones de trasnoche son los días viernes, sábados y víspera de feriado.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856. Tel: 516‑1111. Reservas al 0810‑0810‑2463. Tras vie, sáb. Horarios de apertura: lun a vie 15 hs; sáb a las 14 hs.

Música

COMPLEJO CULTURAL ATLAS.

Mitre 645.

Desencantadas. Sáb 30, presentación del DVD de la murga Modestia Aparte, a las 21 hs.

TEATRO VORTERIX

Salta 3519.

Cielo Razzo + Bulldog. Sáb 30, las bandas despiden el año juntas, a las 21 hs. Anticipadas en Music Shop (Sarmiento 780) o Amadeus (Córdoba 1369).

Para niños

C.C. FISHERTON

Wilde y Morrison.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos y Moronao. Sábs a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

COMPLEJO ASTRONOMICO MUNICIPAL

Parque Urquiza.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Sábs a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

CUATRO PLAZAS

Pcias. Unidas y Mendoza.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs (no abrirá el dom 24, lun 25, dom 31 ni el 1º ene). Ent gral 20.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848.

Mar a vie de 9 a 17 hs; sáb, dom y fer de 10 a 18 hs (no abrirá el dom 24, lun 25, dom 31 ni el 1º ene). Ent gral $ 20.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 449‑6510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs (no abrirá el dom 24, lun 25, dom 31 ni el 1º ene) Ent gral $ 20.

MUSEO DE LA CIUDAD

Bv. Oroño 2300.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 11 hs. No se suspende por lluvia.

VECINAL LA REPUBLICA

3 de Febrero y Paraná.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 18 hs. No se suspende por lluvia.