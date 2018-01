Me dirijo a ustedes con el fin de aclarar la nota publicada en la edición de Rosario/12 , del domingo 31 de diciembrede 2017, firmada por Horacio Vargas, con el título: "Se recupera un espacio vital: Evo Morales devolverá la Zona Franca de Bolivia que ocupa una franja costera de Rosario". Jamás hablé por teléfono con la intendenta de Rosario para "adelantarle" la supuesta decisión del Presidente de mi país. Lo que ocurrió es que antes de un acto en el que el Consulado agradeció con una distinción a autoridades y líderes de organizaciones sociales que apoyaron a la comunidad boliviana en el Litoral Argentino la Sra. Intendenta de esta ciudad me consultó sobre la última propuesta del Gobierno Provincial y de la Municipalidad de Rosario para que la zona franca concedida a Bolivia se traslade a un lugar más operable en las riberas del Paraná. Le respondí que dicha propuesta era de conocimiento del Presidente de mi país y de otras autoridades competentes con el tema. Pero jamás le transmití a la Sra. Intendenta alguna determinación porque las decisiones oficiales no tienen ese conducto.

* Cónsul de Bolivia en Rosario