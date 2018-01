Odio el periodismo de verano. Que se entienda bien. No el periodismo en verano. Porque es una época donde se puede leer, ver y escuchar buenas crónicas y entrevistas como en todos los meses del año. El periodismo de verano es ese que nos obligan a hacer los productores desesperados por llenar un noticiero o la página de un diario o un programa radial cuando los funcionarios y sus voceros se van de vacaciones.

Como no hay anuncios rimbombantes, ni actividades programadas, ni agenda nutrida, reaparece un desmedido interés por el costo de las bikinis, las recomendaciones para evitar sufrir un golpe de calor (nota de diciembre con asistencia perfecta), el fenómeno de la depilación masculina (con tiro de cola incluido) y el destino preferido de los veraneantes. Notas que obligan, por ejemplo, a interceptar en la terminal a la gente que llega de Brasil en colectivo. "¿Cómo lo pasaron? ¿Qué tal el regreso?", inquirimos periodistas despiadados haciendo caso omiso a sus caras adoloridas. Unas 48 horas en bondi te entumecen hasta los pelos. De casualidad sonríen, mientras mueven a duras penas las piernas (ay, cierto que teníamos, piensan). Y lo dice alguien que fue y vino dos veces a Brasil en colectivo. ¡Mama mia! ¡Que fibron ni fibron!...Pero ahí estamos los comunicadores, firmes, dándoles la bienvenida para salvar el noticiero, o el programa radial, o el portal digital!

Y ni hablar del informe sobre lo que cuesta el bronceador y el repelente. Un recorrido intempestivo por farmacias donde empleados muertos de calor brindan detalles sobre el presupuesto promedio para el bronceado perfecto. Lo hacen con precisión quirúrgica mientras tachan en el calendario los días que les restan para las vacaciones. Una forma gentil de tortura colectiva.

O la típica encuesta en la Rambla Catalunya. Todos somos libres y desprejuiciados hasta que una cámara se enciende. Automáticamente hombres y mujeres sacan cola, esconden panza y aguantan la respiración. Un verano alguno morirá de apnea, se los aviso. Y quizás propicie un pico de rating.

Este año el sumario veraniego comenzó antes con el juanete de Susana. Que disparo un aluvión de notas interesantísimas, entre ellas: los beneficios pédicos de caminar sobre la arena.

Que se entienda, me encanta el verano, el sol, la reposera, la playa, los colores explosivos que la gente elige ponerse. Eso que sostiene Arturo Perez Reverte cuando escribe "feos y ordinarios con premeditación y alevosía. Feos sin remedio" al describir la ropa de la temporada, no me hace mella. Que cada uno se vista como más le guste. Pero que el verano pase rápido.

Solo para evitar las notitas tórridas que duran dos meses y medio. Y originan profundos cuestionamientos existenciales sobre cómo no dañarse el pelo con la exposición solar, cuánto cuesta llevar una conservadora llena a La Florida o por que las valijas de las mujeres son más pesadas que las de los varones cuando nos vamos de viaje.

Temas que siempre estarán presentes en la agenda de los productores, a falta de mejores ideas, que al resto claramente tampoco se nos ocurren. Y es que para un cronista, créanme, la tiranía del tiempo no existe al lado de la cruel tiranía del verano.