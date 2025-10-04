El escándalo sin fin del diputado libertario José Luis Espert crepita sin pausa y dispara esquirlas hacia cualquier lado, incluida la política rosarina. Las salpicaduras nauseabundas de los fondos que alimentaron la campaña presidencial del economista en 2019 alteraron el candelero de la derecha local y propiciaron un cruce picante entre dos referentes que hasta entonces se trataban amablemente: la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez y el concejal del PRO Carlos Cardozo.

Es que el edil relacionó a la legisladora rosarina con el arreglo que el partido Unite –que le dio sustento jurídico electoral a Espert para correr aquella aventura presidencial– abrochó con el partido de los Milei, a cambio de reservarle una banca de diputado nacional. Una lectura verosímil si se tiene en cuenta que Unite es un sello electoral que inventó el rosarino José Bonacci, y que en 2023 su hija Rocío ingresó al Congreso de la Nación como diputada por la lista santafesina de LLA.

Pero una cosa es murmurarlo y otra comentarlo en las redes sociales. Entonces, arde Troya.

Escribió Cardozo en su cuenta de X (ex Twitter): "Espert dijo hace unos días que los 200 mil dólares de un narco los había recibido el partido Unite que le dio personería a Milei en Santa Fe por un arreglo de Romina Diez a cambio de una diputada, ahora dice que le dieron la guita por un trabajo privado post campaña. ¿Le creés?", picanteó el concejal.

El vuelto vino enseguida y por la misma vía virtual: "No vale todo, Cardozo –reprochó la diputada libertaria– De personajes como él salen las operetas: les duele quedar afuera. Cuando se cansan de rogar o extorsionar tratan de ensuciar", devolvió con enojo. El posteo de Diez incluyó un print de pantalla que expone un fragmento de una conversación por whatsapp, aparentemente entre el macrista y la libertaria, donde ella lo trató de "amigo" y aquel se definió como "abandonado por LLA" a pesar de que él hasta entonces era "el único que banca en público en ese Concejo de progres", según respondió, de paso, con desprecio ideológico hacia la composición del parlamento municipal.

"Esto muestra claramente el modus operandi de esta 'gente' –repudió Diez– De no rectificarse, iniciaré las acciones legales correspondientes y seguiré el proceso hasta que se haga justicia. FIN", concluyó la legisladora imitando el mismo remate que el vocero presidencial Manuel Adorni pretende para sus polémicas.

El puente quedó tenso, en vísperas de una elección que crispa los nervios en LLA Santa Fe, que además de las deficiencias propias suma el lastre de los escándalos de orden nacional del partido, una elección que el concejal del PRO la mira de afuera, sin haber tenido cabida en ninguna lista, ni amarilla ni violeta, y ya sobre el final de su mandato parlamentario.

Cardozo le puso moño al entredicho con otro mensaje por redes: "No te estoy haciendo ninguna imputación personal, es solo política. Es un hecho concreto que Espert dijo hace 48 horas que los 200 mil dólares de Machado los había recibido Unite. Y Unite fue uno de los partidos que constituyó LLA en Santa Fe en 2023". Eso sí, irrefutable.

El cruce entre estos dos exponentes de la derecha vernácula ilustra el clima en el que hoy aterrizará el presidente Javier Milei, en plan de campaña electoral para mejorarle el handicap al cabeza de lista, el joven Agustín Pellegrini que, aunque vicepresidente del partido en la provincia, es prácticamente un desconocido para el electorado. Eso sí, el mandatario no bajará en Rosario, como se preveía hace algunos días, antes de la polvareda que levantó el caso Espert. Irá directamente a la ciudad de Santa Fe, y de ahí cruzará a Paraná, también para encabezar un acto de campaña en la provincia donde el gobernador macrista Rogelio Frigerio es un aliado.

Y por si faltara algo más, al promediar la jornada de ayer, Juan Grabois echó más leña al fuego con una mención a Rosario también. Es que difundió un video en el que relata un vuelo de abril de 2019 por parte de un avión de Fred Machado –el presunto narco detenido y vinculado a Espert como su financista de campaña– que despegó de Florida, Estados Unidos, desapareció de los radares y poco después reapareció en el espacio aéreo de Rosario.

"Ese avión es uno de los más de mil que la banda usaba para el tráfico de drogas. El patrón que tenían era apagar el transpondedor (aparato que sirve para brindar la localización de una aeronave) poco después de despegar, hacer escalas intermedias no registradas, y volver a encenderlo antes de aterrizar", indicó Grabois, el denunciante original contra Espert.