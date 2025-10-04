En un clima de fuerte mística militante y con la vista puesta en las elecciones del 26 de octubre, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó junto a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y los integrantes de la lista de Fuerza Patria una capacitación sobre Boleta Única de Papel (BUP) para fiscales de mesa en la sede del Partido Justicialista local.

El encuentro reunió a dirigentes, militantes y candidatos nacionales y provinciales que confluyeron bajo una consigna clara: consolidar la unidad del peronismo y enfrentar en las urnas al proyecto libertario de Javier Milei. Estuvieron presentes la senadora nacional Juliana Di Tullio, los candidatos a diputados nacionales Teresa García, Nicolás Trotta y Marita Velázquez, y el senador provincial Adrián Santarelli.

Una elección crucial

Desde el escenario, Otermín planteó sin eufemismos el sentido político de la campaña: “La elección del 26 de octubre va a ser crucial porque va a definir si hay diputados y diputadas que se la banquen y le pongan un freno a Milei o si va a haber diputados y diputadas de la motosierra, que disfruten de la perversidad de achurar la universidad, la salud y destrozar los municipios”.

“Fuerza Patria es la clave para ponerle un límite a Milei”, afirmó el jefe comunal, y apeló a la épica militante para destacar lo que, a su entender, será una nueva batalla electoral decisiva. “Ellos juegan con la cancha inclinada, con el árbitro y con el VAR. Expulsaron antes de que empiece el partido a nuestra líder, la sacaron de la cancha a Cristina, y nosotros nos organizamos y los pasamos por arriba en la elección del 7 de septiembre. Ahora tenemos que construir una victoria inolvidable, porque para que haya 2027, tiene que haber un 26 de octubre”.

Otermín anunció además que el próximo 17 de octubre, la militancia marchará desde la sede del PJ de Lomas hasta San José 1111 para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, en lo que anticipó como “una jornada de reafirmación política y de memoria peronista”.

“El peronismo construye comunidad”

Teresa García reforzó el mensaje de unidad al señalar que “los modelos liberales buscan romper la solidaridad y la confianza entre compañeros, pero el peronismo construye en comunidad. Lo único que puede frenar este modelo cruel es un aluvión de votos. Ganar esta elección no es solo una satisfacción política: es lo que va a garantizar la obra pública, los programas sociales y la atención a la comunidad”.

En esa misma línea, la ministra Vilar subrayó que “estas elecciones son la oportunidad de frenar el modelo de crueldad de Milei, llevando al Congreso compañeros y compañeras que nos representen de verdad con esta lista de unidad, que es además la lista de Cristina”. Y completó: “Cuidar nuestros sueños es cuidar cada voto de Fuerza Patria”.

La senadora Di Tullio desplegó una crítica frontal al Gobierno nacional. “No hay sector al que Milei no haya agredido. No sólo los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, los niños, los hospitales, las universidades, las pymes, las fábricas, los comercios… todo, absolutamente todo, es agredido por este presidente. Salvo un grupo muy chico que se enriquece con estas políticas que ya vimos fracasar, y fracasar con mucho dolor”, afirmó.

Por su parte, Trotta afirmó que “en estos más de 40 años de democracia nunca transitamos un momento tan difícil como este. Se quiere poner en discusión la solidaridad, la justicia social y la educación pública, porque el peronismo nunca deja a nadie atrás".

"Necesitamos más diputados y diputadas para defender nuestras universidades, nuestras infancias, a los trabajadores y jubilados, recuperar la obra pública y proteger los derechos conquistados", dijo el exministro de Educación.

El peso del territorio y la militancia

El senador Santarelli apuntó que “en Lomas de Zamora no existen proyectos individuales ni vecinales: somos parte de un proyecto nacional y creemos que no hay ninguna posibilidad de que nuestros vecinos tengan una mejor vida si no somos parte de un gobierno provincial y nacional. Por eso, vamos a trabajar para que el 26 de octubre tengamos un triunfo más rotundo que el del 7 de septiembre”.

En el mismo sentido, Marita Velázquez sintetizó el espíritu de la jornada: “El 26 de octubre es peronismo o es Milei. Esta casa de militantes dice que en Lomas vuelve a ganar el peronismo, porque la motosierra no entró ni va a entrar. Tenemos asignaturas pendientes que vamos a consolidar, porque el 27 vamos a seguir militando para que en 2027 vuelva el peronismo al gobierno”.

La movilización hacia el 26 de octubre

El cierre del encuentro estuvo marcado por un tono combativo y movilizador. Otermín convocó a redoblar los esfuerzos en las próximas tres semanas. “Nos vamos a concentrar con toda la fuerza del peronismo de Lomas de Zamora de acá al 26 de octubre. Y lo vamos a hacer como hicimos la campaña bonaerense, con amor, con fuerza, en cada barrio, hablando con nuestros vecinos y vecinas", lanzó.

"No hay felicidad del pueblo sin proyecto de país, y Milei lo está destruyendo todo. Para ponerle un freno necesitamos un triunfo contundente de Fuerza Patria en toda la Argentina y en la provincia junto a Axel Kicillof y Jorge Taiana”, arengó el intendente que con el lema “Cuidar cada voto, cuidar el futuro”, encabezó la actividad con la que la militancia lomense se prepara para dar otra demostración de fuerza política en el corazón del conurbano bonaerense.

Durante la jornada, se informó que este sábado se instalarán mesas de militancia con gigantografías de la Boleta Única de Papel en todas las localidades del distrito. La apuesta de Otermín y su equipo es clara: combinar movilización territorial, formación de fiscales y mística peronista para asegurar un triunfo contundente en octubre.



