Anthony Perkins, uno de los nombres más reconocidos del cine clásico gracias a su papel como Norman Bates en Psicosis de Alfred Hitchcock, llevó una vida llena de altibajos que fue más allá de sus interpretaciones en la pantalla. Tanto su carrera como su vida personal estuvieron marcadas por ese personaje icónico que lo hizo famoso en todo el mundo, pero que también lo encasilló, iniciando para él un camino complejo y lleno de obstáculos.

Carisma y primeros pasos artísticos desde la cuna

Nacido en 1932 en Nueva York, Anthony Perkins creció en un entorno donde el arte y el teatro eran parte de la vida cotidiana. Su padre, Osgood Perkins, un respetado actor de Broadway y cine, le inculcó una pasión temprana por la actuación. Sin embargo, la muerte de su padre dejó un profundo vacío en su vida, lo que aumentó una relación asfixiante con su madre que impactaría profundamente en sus futuros roles. En 1956, ya había demostrado su talento emergente en Friendly Persuasion de William Wyler, obteniendo una nominación al Oscar y consolidando su reputación como una de las promesas más brillantes de su generación.

Del apogeo al silencio profesional

El ascenso meteórico de Perkins se consolidó en 1960 con Psicosis, una obra maestra del cine de terror. El personaje de Norman Bates se convirtió en un referente, transformando a Perkins en una figura icónica, pero también en un enigma constantemente asociado al miedo y la innovación. A pesar del reconocimiento global, Perkins se encontró atrapado en una jaula de oro, encasillado en papeles similares, por lo que decidió mudarse a Europa en busca de mayor diversidad actoral. Allí, demostró su versatilidad en nuevas producciones, aunque la figura del asesino de Psicosis lo siguió como una sombra permanente.

Detrás de las escenas: las complejidades de su vida personal

Las complejidades de su vida personal también dejaron una marca imborrable en su historia. En una época en la que la homosexualidad era un estigma, Perkins enfrentó el dilema de ocultar su identidad. Mantuvo relaciones discretas y duraderas con varios actores conocidos, pero siempre bajo un manto de secreto. En 1973, se casó con Berry Berenson, actriz y fotógrafa, con quien tuvo dos hijos. Aunque su vida personal parecía encaminarse hacia una estabilidad, el diagnóstico de sida en 1992 y su posterior muerte a los 60 años truncaron cualquier posible reconciliación con la industria cinematográfica. La tragedia golpeó de nuevo a su familia en 2001, cuando Berry Berenson falleció en los atentados del 11 de septiembre, un suceso devastador que afectó profundamente a sus hijos, quienes encontraron refugio y consuelo en el arte.

La huella de un legado inmortal

El legado de Anthony Perkins se extendió mucho más allá de la pantalla. Sus interpretaciones icónicas y su lucha constante contra las adversidades personales inspiraron a su hijo, Oz Perkins, quien siguió sus pasos en el cine dirigiendo películas de terror que evocan la atmósfera inquietante de Psicosis.

Por su parte, Elvis Perkins se dedicó a la música, canalizando sus emociones en un talento artístico singular. A lo largo de su vida, Perkins se mantuvo adelantado a su tiempo, equilibrando las luces de la fama con las sombras de su existencia privada. Aunque su vida estuvo llena de desafíos y misterios, la narrativa de su legado perdura en la memoria colectiva como una historia de resistencia, superación y arte.

