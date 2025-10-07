La plaza inmobiliaria de Rosario exhibe, a casi dos años de la derogación de la Ley de Alquileres, una abismal diferencia entre las viviendas ofrecidas a la venta y las disponibles para alquilar: las primeras representan el 94,6% de la oferta; contra solo el 5,1% de las segundas. En relación a un ingreso promedio de un empleado de comercio, la renta de un departamento de dos dormitorios le representa la mitad de su salario. En promedio, los valores de este tipo de viviendas en el área central de la ciudad oscilan en 550.000 pesos; para el caso de un departamento de 1 dormitorio, el promedio es $360.000; y en cuanto a los monoambientes, $280.000.

Son datos salientes del último estudio elaborado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe Sede Rosario (Cocir) sobre datos de su plataforma colaborativa Portal Propia, en la que abrevan todos actores matriculados en la 2ª Circunscripción.

El examen habitual del mercado en Rosario y alrededores –según la mirada de los corredores– arroja un panorama estable de la oferta en lo que va del año, apenas un incremento de 0.5% en setiembre acerca de la disponibilidad de ambos tipos de operaciones respecto de julio pasado. Pero cotejado en términos interanuales, la cantidad de viviendas en alquiler registró un incremento del 25,2%, mientras que las publicadas para la venta decayó 2,7%, consigna el documento.

La cuestión es que, a pesar de esa recuperación de la oferta de alquileres, sigue siendo minúscula en relación con el volumen de unidades en venta: la base de datos del Cocir registraba hasta el 22 de setiembre 49.605 viviendas. De estas, 46.930 estaban ofrecidas a la venta, y solo 2.521 para alquilar. Para alquiler temporario, solo el 0,3% de la oferta.

La posibilidad de buscar y conseguir vivienda en alquiler despegó bastante, sin embargo, respecto de diciembre 2023, cuando en Rosario solo había 816 unidades ofrecidas. Ese fue el último mes de vigencia de la Ley de Alquileres, luego derogada por el gobierno nacional y que desreguló el mercado. Desde entonces, esta oferta saltó hasta las 2.000 unidades, más o menos, y en los últimos meses se mantiene estable en alrededor de 2.500.

La evolución del mercado de venta inmobiliaria tiene un recorrido inverso. En diciembre de 2023 el Cocir gestionaba 53.354 unidades a la venta. Y desde entonces esta oferta vino decreciendo: 50 mil en marzo de 2024, 48 mil en noviembre de ese año, y finalmente 46.930 en setiembre.

Los precios publicados para la venta en promedio andan en U$S 58.000 los monoambiente, U$S 83.000 los de 1 dormitorio, y U$S 150.440 los de 2 dormitorios. Claro que en el Centro, y en los barrios Pichincha, Abasto y Martin los valores superan ese promedio.

Tomado por el valor del metro cuadrado, el promedio en unidades de 2 dormitorios es de U$S 1.800; U$S 1.700 para los apartamentos de 1 dormitorio; y 1.656 dólares por m2 para los monoambientes. Este indicador vino aumentando, para el caso del Centro, en U$S 1.609 el m2 en diciembre 2023, hasta U$S 1.933 actualmente.

Alquileres

Es obvio que Rosario concentra el 88.2% de la oferta publicada de alquileres permanentes en la región (2.240 unidades), y el 86% de los inmuebles para la venta (40.153). Siguen, muy lejos, en orden de importancia Funes, Roldán, Granadero Baigorria, San Lorenzo y Pueblo Esther.

El valor promedio de alquiler de un monoambiente en Rosario asciende a 280.000 pesos. Claro que en Pichincha, barrio Martin y el centro, los valores superan esa media. Y en Echesortu y República de la Sexta, se consiguen por debajo de esa cifra. En julio los precios de esta línea experimentaron la mayor suba (5,3%), y 63,9% interanual.

En el caso de departamentos de 1 dormitorio, el promedio en setiembre fue de $360.000, con mayor disponibilidad en el Centro. Pero los barrios mencionados el promedio anda por encima de esa cifra, menos en República de la Sexta, donde el valor cotejado es $322.500. Estas unidades aumentaron respecto de julio 2,3%, y 70,5% interanual.

En el mercado de los departamentos de 2 dormitorios, el alquiler promedio en Rosario alcanza los $550.000, guarismo que coincide con los que se observan en los barrios de Pichincha, Echesortu y Martin. En Abasto y em Nuestra Sra. de Lourdes, se presentan valores superiores al promedio, mientras que en el Centro y República de la Sexta, por debajo. Estas unidades no variaron casi nada sus valores de locación en el bimestre anterior, pero en comparación con setiembre 2024 el aumento fue de 67,2%.

Todos, incrementos por encima de la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe, cuya variación interanual fue de 33,5% en agosto de 2025, aunque están por debajo del rubro Alquileres de Vivienda (componente del IPC), el cual sufrió un incremento interanual de 130,3%.

Al mes de setiembre, un empleado de comercio (categoría Maestranza A, sin antigüedad) debía destinar el 27,9% de su salario para afrontar el alquiler de un monoambiente. Esta proporción se incrementa al considerar unidades de mayor tamaño: el alquiler de un departamento de un dormitorio representa el 33,9% del ingreso, mientras que en el caso de una unidad de dos dormitorios asciende al 50,7%.

El estudio de los corredores marca también la predominancia de los departamentos por sobre las casas. Representan el 83,5% de los alquileres permanentes y el 71,6% de lo ofrecido a la venta. Distinto es en la variante de alquileres temporarios, más pareja: 57,8% son departamentos, y 41,6% son casas.

El corte según el número de habitaciones de las unidades ofrecidas en alquiler muestra que el 41,2% son unidades de 1 dormitorio; 29,7% tienen 2 dormitorios; los monoambientes aparecen en el 15,5% de los casos, y el 13,7% restante corresponde a viviendas de 3 o más dormitorios.

En cuanto a la distribución por barrios –examina el informe–, el centro de la ciudad concentra la mayor disponibilidad de viviendas para alquiler y venta. De hecho, representa el 35,6% de lo ofrecido para alquiler permanente y el 32,1% de las viviendas para la venta.

Para alquilar, el barrio Nuestra Señora de Lourdes ofrece el 9,6% del total, seguido por Pichincha con 7,6% y Martin con 7%. Aquí el trabajo señala el aumento en la oferta de viviendas en alquiler en el barrio Las Malvinas (que incluye a Puerto Norte), lo que lo posicionó entre los ocho barrios con mayor disponibilidad de oferta de viviendas. En relación a las viviendas en venta, los barrios con mayor oferta después del centro son Martin, Pichincha y Nuestra Sra. de Lourdes, con proporciones levemente por encima del 8%.