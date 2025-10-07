Consolidado en la tabla anual como el mejor equipo en lo que va del año, el plantel de Central retoma hoy los entrenamientos porque el sábado visitará a Vélez en Liniers. Ariel Holan debe buscar reemplazo por Jaminton Campaz, convocado por la selección de Colombia. Santiago López y Enzo Copetti pelearán por el puesto vacante.

Solo un día de descanso habrá para los jugadores de Central que vencieron el domingo a River dado que en la próxima fecha el canaya visitará a Vélez el sábado a las 21.15. Central lidera la tabla anual, por lo cual se está adjudicando la clasificación directa a la Libertadores 2026 y se encuentra quinto en el Grupo B, accediendo así a los octavos de final del Clausura. Para definir de local los partidos de eliminación directa en la próxima fase del campeonato el equipo debe escalar posiciones y tiene aún pendiente el segundo tiempo del encuentro con Sarmiento.

El partido del próximo sábado tendrá la ausencia de Campaz, quien se fue a jugar partidos amistosos con la selección de Colombia. El sábado ante México y el martes que viene frente a Canadá. Agustín Sández, por su parte, no fue citado en esta oportunidad por la selección de Paraguay para la fecha FIFA de amistosos. Por lo cual Holan deberá elegir el reemplazo para el colombiano. La primera opción es Copetti, quien fue titular en la victoria ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, y la segunda es con el regreso de López. El ensayo de fútbol en Arroyo Seco será recién el jueves por la tarde. “Es hermoso cuando las cosas van bien en este club. La gente hace fiesta todos los partidos y nosotros tratamos de disfrutarlo”, reconoció Ignacio Malcorra, autor del gol del triunfo ante los millonarios. “Estoy muy agradecido al hincha por la ovación que me regaló”, destacó el diez canaya.

En las próximas horas Holan conocerá el calendario del equipo, dado que Liga Profesional debe confirmar la reprogramación de los 45 minutos restantes del partido suspendido con Sarmiento en Junín. Y también se conocerá día y horario para el compromiso con Plantese en el Gigante por la 13º fecha del Clausura.