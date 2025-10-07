Brasil alcanzó por primera vez en su historia la marca de siete millones de turistas extranjeros, al recibir 7.099.237 visitantes internacionales entre enero y septiembre de 2025, informó este lunes el Gobierno.

La cifra representa un incremento del 45% en comparación con el mismo período del año pasado y supera en un 2,9% la meta anual prevista en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027, que proyectaba la llegada de 6,9 ​​millones de visitantes internacionales.

El resultado también superó el récord anual anterior de 6.773.619 turistas extranjeros, registrados en 2024. Solo en septiembre, 570.934 viajeros internacionales llegaron al país sudamericano, un aumento del 28,2% frente al mismo mes de 2024 y el mayor número de llegadas registrado para ese mes en toda la serie histórica.

El presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, destacó que el nuevo récord se atribuye a los esfuerzos del Gobierno para reconstruir la imagen del país en el mundo “como un destino de diversidad y sostenibilidad”.

“Este número récord se traduce en empleo, renta y oportunidades para los brasileños, desde el pequeño empresario hasta el guía turístico o el artesano”, añadió.

El ministro de Turismo, Celso Sabino, señaló que el desempeño confirma la consolidación de Brasil como un destino de referencia en el escenario internacional. "Ya superamos la meta anual con tres meses de anticipación, lo que demuestra la fuerza de nuestro sector y la confianza del mundo en Brasil”, declaró.

Entre los países emisores, Argentina mantuvo el liderazgo con más de 2,7 millones de visitantes entre enero y septiembre, le siguen Chile (604.786) y Estados Unidos (564.160). Entre los países europeos, Francia, Portugal y Alemania se destacaron, sumando 537.589