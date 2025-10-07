La 9º edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) fue visitada por más de 150 mil personas entre el martes 30 de septiembre al domingo 5 de octubre en la Plaza Brown de la localidad de Adrogué. Reunió a voces públicas insoslayables y ofreció una vez más a quienes la visitaron la posibilidad de participar de experiencias expansivas para las ideas, los sentidos, las emociones, el juego y el aprendizaje. Página/12 estuvo presente con la exposición de las tapas del diario por los “40 años de Democracia".

En total participaron de esta nueva edición de la FILAB 54 puestos de librerías y editoriales, entre los que se encontraba uno de autores locales. Hubo grandes cierres de jornada con La Venganza Será Terrible, el sábado, y Pedro Aznar, el domingo.

Pedro Aznar cerró la jornada del último domingo

La Causa Malvinas, el legado del Papa Francisco, los medios de comunicación, la política, la literatura y los derechos humanos fueron algunas de las temáticas imprescindibles en materia de educación y cultura que atravesaron las decenas de charlas magistrales realizadas en cinco auditorios impecables, acondicionados para todo público y con acceso libre y gratuito.

Entre las figuras públicas que pasaron por la feria se destacan, entre otros, Víctor Hugo Morales, Rolando Graña, Gustavo “el Gato” Silvestre, Marcelo Longobardi y Alejandro Bercovich. También hubo personalidades surgidas de las redes sociales, como las de “la Licenciada” Cecilia Cé, Gabriela Ivy, y el Dr. Javier Chinaski; y referentes académicos como Martín Kohan, Soledad Quereilac, Alejo Ramos Padilla. Estudiosos y hacedores de la cultura de masas como Juan Sasturain y Miguel Rep, movilizaron la emoción, el reconocimiento y el agradecimiento del público presente, expresado en largos aplausos.

En esta novena edición, la visita de Ian Moche y un espacio denominado “Punto Calma”, dedicado a minimizar estímulos y ofrecer recursos adecuados para personas del espectro Autista, puso de manifiesto la intención de generar conciencia de una sociedad diversa y plural, con lugar para todos y todas.

Página/12 estuvo presente en la FILAB con su exposición de tapas por los "40 años de democracia"

La memoria dialogó con el presente y el futuro a través de la presencia del “stand” de Abuelas de Plaza de Mayo, los nietos restituidos contando en primera persona cómo fue que llegaron a la verdad, también desde el Museo Malvinas con fotografías, objetos palpables y el testimonio de los Ex Combatientes locales; y la exposición de las tapas de Página/12 por los “40 años de Democracia".