Liga Profesional cambió el horario del partido de Central con Vélez el sábado en Liniers y se jugará a las 22.15. Una modificación que no altera la preparación de Ariel Holan, quien debe encontrar reemplazo para Jaminton Campaz, citado a jugar con la selección de Colombia.

El partido con Vélez estaba programado para las 21.15 pero Liga Profesonal anunció ayer su retraso en una hora por “cuestiones organizativas”. Los canayas jugarán por la pantalla de ESPN Premium a las 22.15, un cambio que solo modifica el horario de regreso a la ciudad.

Para el partido con Liniers, Holan debe reemplazar a Campaz, quien fue citado a jugar amistosos con la selección de Colombia el sábado y martes. El puesto del colombiano se lo disputarán Enzo Copetti, Santiago López y Giovanni Cantizano. Holan no hará más variantes debido al rendimiento del equipo, que viene de ofrecer sus mejores partidos ante Gimnasia y Esgrima y River.

Aunque en Arroyito lo que preocupa es la salud de Miguel Russo, quien permanece con internación domiciliaria. “Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón”, expresó Central en su cuenta oficial de X. Angel Di María replicó el post con la leyenda “Fuerza Miguel” junto a corazones azul y amarillo.

Russo no dirigió a Boca el domingo ante Newell’s y el pasado 23 de septiembre dirigió su último entrenamiento del plantel xeneize. En las últimas horas Boca dio a conocer un escueto comunicado por la salud del entrenador donde hizo saber que Russo cuenta con "atención médica domiciliaria con pronóstico reservado".