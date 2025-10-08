Tres diputados provinciales del socialismo firmaron un proyecto para otorgar la distinción Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada a Mirtha Legrand, "en reconocimiento a su invaluable contribución al arte, la cultura y la televisión argentina, destacándose por su trayectoria interdisciplinaria que abarca el cine, el teatro y un programa televisivo emblemático de más de cinco décadas". A la diputada María Mancini oriunda de Las Toscas, la acompañan con su firma la rosarina Lionella Cattalini y el venadense Leonardo Calaianov. El objetivo del proyecto "es reconocer y homenajear la destacada trayectoria de Rosa María Juana Martínez Suárez, oriunda de Villa Cañás, provincia de Santa Fe. 