Tres diputados provinciales del socialismo firmaron un proyecto para otorgar la distinción Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada a Mirtha Legrand, "en reconocimiento a su invaluable contribución al arte, la cultura y la televisión argentina, destacándose por su trayectoria interdisciplinaria que abarca el cine, el teatro y un programa televisivo emblemático de más de cinco décadas". A la diputada María Mancini oriunda de Las Toscas, la acompañan con su firma la rosarina Lionella Cattalini y el venadense Leonardo Calaianov. El objetivo del proyecto "es reconocer y homenajear la destacada trayectoria de Rosa María Juana Martínez Suárez, oriunda de Villa Cañás, provincia de Santa Fe.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.