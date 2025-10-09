El baterista y percusionista Alfredo Tosto vuelve a Rosario para presentar “Más Música de Mundos”. Lo acompañan Lucas Querini (piano), Fernando Silva (contrabajo) y Mercedes Borrel (voz), desde España llegarán Laura Núñez (voz y daf iraní), y Fermín Telechea (laúd árabe y setar iraní), con quienes comparte escenario en Europa y que en este momento están de gira por Latinoamérica (A las 21, en Gran Salón de Plataforma Lavardén.)