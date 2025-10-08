La saga Tron, reconocida por su enfoque innovador en efectos visuales y su narrativa de ciencia ficción, regresa con Tron: Ares, dirigida por Joachim Rønning. En esta entrega, Jared Leto interpreta a Ares, un sofisticado programa de inteligencia artificial que es traído al mundo real, lo que ha despertado el interés de cinéfilos y críticos por igual. Sin embargo, el regreso al universo digital de Tron ha resultado más controvertido de lo que Disney esperaba. Según Rotten Tomatoes, las valoraciones contradictorias revelan una división entre quienes elogian la estética audiovisual y quienes critican un guion superficial y carente de originalidad.

El regreso al mundo digital y sus desafíos

La anticipación por la película era notable. Después de la introducción de Tron en 1982 y su continuación con Tron: Legacy en 2010, Tron: Ares prometía un nuevo capítulo que llevaría la franquicia hacia territorios desconocidos. La premisa de fusionar el mundo digital con el real en la era de la inteligencia artificial capturó la atención del público, pero esta tercera entrega no logra evadir las comparaciones con sus predecesoras. De este modo, como una saga que a menudo genera opiniones divididas, Tron: Ares no ha sido la excepción.

A pesar de los esfuerzos de la producción, que incluye un elenco estelar con Greta Lee, Evan Peters y Gillian Anderson, y una banda sonora compuesta por Trent Reznor, la película ha recibido una acogida tibia. Los críticos que alaban los efectos especiales resaltan su espectacularidad, pero coinciden en que la narrativa requiere mayor profundidad.

La evolución de la premisa y la percepción crítica

Uno de los temas más debatidos es cómo Tron: Ares, a diferencia de sus antecesoras, traslada a un personaje digital al mundo real en un contexto dominado por la inteligencia artificial, alterando la dinámica tradicional de la serie. A pesar de los impresionantes efectos visuales, un sello distintivo de la franquicia, algunos consideran que la película depende demasiado del legado de Tron sin aportar suficiente innovación.

La crítica de Tim Grierson de Screen International resume gran parte de la opinión general: "es un espectáculo grandioso con un guion carente de visión". Para otros, como Mark Kennedy de Associated Press, los aspectos positivos de la cinta radican en el carisma de Leto y los valores de producción, lo que la convierte en una obra entretenida para una audiencia menos exigente en cuanto a narrativa.

En busca de un equilibrio entre forma y contenido

La expectativa de que Tron: Ares revitalizaría la franquicia de manera sorprendente se ha topado con resultados más modestos. Las cifras muestran una audiencia dividida, con Rotten Tomatoes reflejando un 62% de aprobación por parte de la crítica. Por otra parte, el público encuentra atractivo el retorno al mundo de Tron, destacando la banda sonora y los efectos visuales, aunque los críticos se preguntan si estos elementos bastan para sostener una experiencia cinematográfica de alto nivel.

En definitiva, el público de Latinoamérica sacará sus propias conclusiones cuando Tron: Ares aterrice en las salas de cines este jueves 9 de octubre.

