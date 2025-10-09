Jornada. Colegio Estudios Analíticos invita a la 5ª Jornada de Temáticos 2025. Viernes 17 desde las 18, y sábado 18/10 desde las 9:30 a las 13:15. Presentación de trabajos. Ejes: Discurso y subjetividades; La dimensión pulsional en la clínica, nuevas modalidades del síntoma; Actualidad de la transferencia. [email protected].
