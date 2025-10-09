El cantautor Coqui Ortiz presenta hoy, a las 20.30, en Refi (Vélez Sarsfield 641) su nuevo trabajo discográfico, "Álbum de Memorias", un emotivo homenaje a los maestros que forjaron su camino musical y personal, y que marcaron a una generación de artistas de su ciudad, Resistencia, en la Provincia del Chaco.

El disco incluye un puñado de canciones de sus mayores hasta llegar a la canción propia, interpretadas junto a otros artistas invitados y para el cual escribió alrededor de cuarenta décimas que hacen de hilo conductor y con las cuales va narrando la historia, rinde homenaje a personajes, lugares y a sus primeros maestros cancioneros.

La presentación será una experiencia íntima y personal que nos invita a recorrer los paisajes sonoros que tejen un puente con sus referentes ,hasta llegar a la propia creación.

La obra de Coqui Ortiz puede ser fácilmente ubicada dentro de la zona litoral del país y en ella se pueden encontrar formas tradicionales como las décimas o coplas, chamamé, rasguido doble o milongón, tanto propias como de grandes referentes de la música regional, pero también hay gran parte de la misma que se ve enlazada a la más pura trova latinoamericana, paseando por la canción, el candombe y otros ritmos que suelen fluir, destacando su trabajo como guitarrista acompañando cada detalle de la voz en sus interpretaciones.

Compartió escenario con grandes exponentes de la música argentina y con algunos de los mismos también la labor creativa tanto en letra como música

Don Aledo Luis Meloni, Jorge Fandermole, Liliana Herrero, Luis Salinas, Juan Quintero, Matías Arriazu, Carlos Aguirre, Teresa Parodi entre otros, de una extensa lista de destacados artistas.

Entradas en venta en www.reficomunidad.com.ar