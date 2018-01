A los aumentos de transporte, nafta, prepagas, peajes y tarifas de luz autorizados por el Gobierno en estos días, se suma ahora una suba del 70 por ciento para hacer el DNI. A partir de mañana, el trámite, que hasta hoy costaba 60 pesos, pasará a costar 100. El trámite rápido, con el que se puede obtener el documento en 24 horas, se irá a 1.000 pesos; y el exprés con envío certificado, a 1.500.

La actualización del cuadro tarifario fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial, mediante la resolución 1043. Desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda aclararon que la "actualización de la tasa” responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción y que “el Estado no obtiene ganancias sobre la tarifa sino que subsidia más del 50 por ciento”. También aclararon que quienes no cuenten los recursos para abonar el trámite “quedarán exentos de dicho pago", aunque no especificaron cuál es la manera de solicitar dicha excepción.

Según el nuevo cuadro tarifario, que entrará en vigencia el 3 de enero, la obtención del DNI original así como sus renovaciones de 5, 8 y 14 años saldrá 100 pesos; al igual que la rectificación de datos o su cambio por extravío y deterioro (a excepción de los ejemplares D -cuarto ejemplar- que saldrán 150). El DNI en 24 horas y el DNI exprés (con envío certificado a domicilio) tendrá un costo de 1.000 y 1.500 pesos respectivamente.

El documento, que contiene datos biográficos y biométricos del ciudadano y cuenta con 30 medidas de seguridad como la numeración en relieve, imagen holográfica, código de barras y tinta ópticamente variable, puede ser solicitado a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/dni. Según la información del Registro Nacional de las Personas, entre 2016 y 2017 se emitieron más de 15 millones de DNI, un promedio de 30 mil documentos por día.

El aumento del 70 por ciento para sacar el DNI se suma a las subas autorizadas por el Gobierno para los combustibles (5 por ciento), las prepagas (4 por ciento), los peajes de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno -que treparon a los 40 pesos en horario normal y 55 en hora pico- y las tarifas de luz y gas, que aumentaron un 34 y 57 por ciento respectivamente. Esta semana, el Gobierno confirmará además la suba para los pasajes de colectivos y trenes, aumento que se cree rondará el 30 por ciento.