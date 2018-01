La ola amarilla del ajuste en el Estado llegó al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (Sdmcp) y finalmente esta mañana el Gobierno efectivizó los despidos en Radio Nacional. Los trabajadores cesanteados se enteraron de su situación laboral en la puerta, porque no hubo una comunicación formal de parte de los funcionarios, quienes se negaron también a entregar a los delegados de la Comisión Interna la lista completa de los despedidos. "La perversidad es tal que los compañeros llegan, fichan y se enteran que están afuera porque el sistema no los toma", denunció Carlos Saglul, delegado de prensa y secretario adjunto de Sipreba en diálogo con la AM750.

Desde las diez de la mañana los empleados de Radio Nacional y el Sipreba habían iniciado una vigilia en defensa de los puestos de trabajo, ante la decisión de la emisora pública de no renovar los contratos de en las 49 filiales de la señal estatal y las amenazas del vicedirector, Pablo Ciarlero, de que podían “continuar las cesantías”. Los primeros despedidos fueron cinco trabajadores que al llegar a la emisora y poner su dedo en el aparato que registra el ingreso se enteraron que tenían la entrada vedada.

Ninguno esperaba que un día después de las fiestas, y sin mediar palabra con los directivos, las fuerzas de seguridad le prohibiera el acceso. “Todos se sorprenden cuando no los dejan entrar. Ellos, en tanto, alegan que no tienen una lista pero avisan que si el reloj no los deja fichar, entonces fueron despedidos”, relató Saglul.

El delegado dijo no tener dudas de que se trata de una “política de vaciamiento” de los medios estatales, que se alinean con los recortes que el Gobierno está llevando adelante en otras áreas del sector. El anuncio de los despidos por parte de Ciarlero llegó el jueves pasado, el mismo día que 160 camarógrafos, periodistas, guionistas y editores del área de la Televisión Digital Abierta realizaban una toma pacífica en el hall del Centro Cultural Kirchner en reclamo de sus puestos de trabajo.

Saglul ratificó que los directivos de Radio Nacional les comunicaron que “la orden viene de arriba, de modernización”. “Es la optimización del Estado, que te dicen cuánta gente tenés que tener para bajar la radio, cerrarla o dejarla reducida al mínimo exponente como están haciendo con otras áreas del Estado”, evaluó el delegado.

Los trabajadores de Radio Nacional ya alertaron en noviembre que Ciarlero había implementado un régimen de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, que se replicaron también en Télam y Canal 7 a pesar de que aseguran que en algunas radios ni siquiera había operadores. "Pero esto no había pasado, porque se trata de la planta de eventuales, de compañeros que están hace 10 años en la radio. De hecho estábamos negociando su pase a planta, pero en el medio llegaron los despidos”, detalló Saglul.