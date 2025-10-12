Ahora que se acerca la fecha del estreno de mi segundo documental, y siendo la primera vez que "llego" a estrenar en un cine comercial, me puse a pensar en cuál fue el primer documental del que tenga memoria, y la respuesta no solo me sorprendió sino que también hizo mucho sentido con mis decisiones futuras como director de cine.

Hijo de padres separados, mi vieja siempre fue un personaje un poco extravagante en algunos sentidos. Será por eso que, a mis inocentes 13 años, pensó que sería un buen plan para mi, ir a ver Sinfonía del sentimiento de Leonardo Favio, a un cine que, en mi memoria, fue un lugar lo más alejado de un cine que podría recordar. Para mí, fuimos a una especie de club social o teatro o bar, no por el lugar en sí, que efectivamente era un cine, sino por el ambiente que había, la cantidad de gente (absolutamente todos adultos y luego entendería también, compañeros), y el clima que recuerdo, más parecido a estar viendo un partido de fútbol que una película.

Investigando un poco sobre ese día, me encuentro con esta información en Wikipedia: “El documental no fue estrenado comercialmente por decisión del director. En cambio, fue estrenado con entrada gratuita el 6 de enero de 2000 en el cine Atlas Recoleta, a la vez que ha sido entregado para su exhibición en acontecimientos sociales y políticos”.

Fue precisamente a ese estreno, que una noche de enero mi vieja me llevó “al cine”. Me cuenta ella: “Sí, fuimos nosotros dos solos, creo que tus hermanos estaban de vacaciones o algo así. A miíme daba mucha gracia que vos me dijeras ‘mamá, la gente habla con la pantalla’. Claro, el General decía algo, ¡y estos locos le respondían! ¡Hablaban con la película!”. Hablaban entre ellos, había gritos, aplausos a cada rato, abrazos, cantos, lágrimas, risas. Obviamente, mi vieja participando de todo eso, yo seguramente muerto de vergüenza. Y la película, para mí en aquel momento, algo muy bizarro, una propuesta narrativa que me parecía extraña, por ser educado. También recuerdo los efectos especiales que creo que me llamaron bastante la atención y esa voz del narrador, sobre galaxias 3D, banderas, estrellas, fotos, realmente me parecía un delirio todo.

Y no solo es el primer documental que recuerdo sino la primera película que recuerdo haber visto en un cine. Esto no fue así, claramente me llevaron al cine antes de aquella oportunidad a ver películas supuestamente más adecuadas para un niño. Pero de todas las demás no recuerdo nada, o recuerdo ir al cine con mi viejo (al que le encantaba marcarme las cosas inverosímiles de las tramas, no sé por qué), pero no una película, o una función en sí.

Sin saberlo, recién hoy que me puse a pensar en esto, me doy cuenta que este primer recuerdo tan claro, no solo es sobre un documental, sino sobre una película histórica, peronista, una película necesaria, recopilatoria, homenaje, una película social, comunitaria. Y con Corazón político, el documental que estreno, sin haberme dado cuenta, hasta hoy, repito todo ese mismo esquema. La película cuenta la historia de mi familia y del nacimiento del peronismo, unidos los dos hechos por mi abuelo, quien fuera un militar que empezó a seguir a Perón mucho antes que existiese el peronismo. Desde hacerle de guardia personal cuando Perón estuvo amenazado de muerte (previo al 17 de octubre), hasta trabajar en Casa Rosada, bajo sus órdenes, del '54 al '55, luego la cárcel, la proscripción, reinventarse, luchar por la vuelta del general, y todo lo que vino después, la dictadura, la clandestinidad, los desaparecidos, el miedo... la historia de mi familia y de la política nacional están totalmente entrelazadas.

Sin saberlo, de alguna manera retomo esa semilla que me dejó Favio, tantos años atrás, en una noche de verano que paradójicamente, lo que menos recuerdo es haber ido al cine. Y más de veinte años después, estreno una película íntima, histórica, política, familiar, en la sala Leonardo Favio del cine Gaumont.

Ojalá mi película pueda dejar alguna semilla por ahí, para no olvidar la historia.

Gracias, Favio.

Gracias, ma.

Tomás Scillamá Nació en Buenos Aires en 1986. Es director y editor de videoclips, publicidades y programas de televisión. También participó en la producción de películas de ficción y documentales con directores como Israel Adrián Caetano, Paula de Luque y Marina Belaustegui. Su primer documental fue Nuestra vida de locos (2006) en torno a un grupo de internos del Hospital Borda. Actualmente se puede ver su nueva película Corazón político en el cine Gaumont.