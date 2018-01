“Si lo están pensando, espero, deseo, que sea una decisión clara de que el 2x1 no va más. El fallo es anticonstitucional porque no se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad”, advirtió Carlotto al referirse a la repudiada sentencia de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el caso de Luis Muiña. A pesar de que el fallo fue rechazado en una movilización histórica, que determinó que el Congreso Nacional aprobara una iniciativa para evitar que la sentencia fuera aplicable a los genocidas, la Corte aún no se pronunció.

Pocos días después de que el Tribunal Oral Nº 6 autorizara la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz en Mar del Plata y permitiera que el ex médico militar y apropiador Norberto Bianco, jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo, alquilara un dúplex en Mar de Ajó, para pasar sus vacaciones, la titular de Abuelas aseguró que los organismos de derechos humanos “no permitirán el 2 x 1”.

"Ricardo Lorenzetti ha entrado y salido de la Casa de Gobierno. Yo creo que son personas que se juegan su prestigio histórico. Confío en que tengan en cuenta esto, que no se debe jugar con la moral", agregó Carlotto al reprocharle a los jueces que hayan postergado la resolución del expediente Muiña.

Luego se refirió al repudio generalizado que provocó la prisión domiciliaria de Etchecolatz, y subrayó que "hay una población que no tiene que ver con nuestra lucha pero que no quiere estar viviendo al lado de semejante monstruo” En el caso de Bianco, Carlotto recordó que es “secuestrador de dos niños, de los mellizos Tolosa”. “Felizmente uno recuperó su identidad y la otra joven estará esperando que la encontremos, mientras este hombre va a estar dos meses en un paraíso”, denunció la titular de Abuelas.

En otro pasaje de la entrevista radial, Carlotto trazó un balance de la actuación del Gobierno en 2017 y celebró que, a pesar de la oposición de muchos integrantes de la alianza gobernante, se continúa juzgando la participación civil durante la dictadura, sin olvidarse del artesano desaparecido y muerto en el Río Chubut hace hoy cinco meses: "No les interesan los derechos humanos porque si no no matarían a Santiago Maldonado ni a Rafael Nahuel", asesinado por una bala de la Prefectura Naval durante una protesta mapuche en Bariloche.

“No tienen interés porque tienen su mente puesta en otro lado, están fríos de corazón”, agregó Carlotto, quien subrayó que gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos ya se están juzgando a los civiles que fueron cómplices de los genocidas. “Y muchos de ellos son amigos, o parientes; han sido parte de la dictadura y han entregado a miles de personas a la muerte”, concluyó.