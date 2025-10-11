Con un segundo tiempo mejor que el primero, Newell’s evitó la derrota con Tigre. Por ahí pasó el mérito de un equipo que luce muy vulnerable, juega con la rabia de sus hinchas bramando en las tribunas y la inseguridad que contagia la falta de puntos. Ignacio Russo le regaló un gol a su papá Miguel pero la lepra reacción a tiempo. Carlos González no dejó nunca de pelear y esforzarse por lograr el gol y el empate llegó de la zurda de chico Facundo Guch, el único jugador para destacar en lo que va de la temporada para los rojinegros. Un empate sin valor estadístico pero que quizá le alcanza a Cristian Fabbiani para permanecer en el banco leproso.

Newell’s juega sin convicciones, la ansiedad le quita cualquier posibilidad de generar ideas y no puede administrar la culpa de los muy malos partidos acumulados en el torneo. Venía de un papelón ante Boca. Esta combinación de problemas puede explicar el gol de Ignacio Russo. El hijo de Miguel se regaló la máxima emoción en una jugada muy simple, que tuvo a Romero en una corrida desde mitad de cancha en la cual dejó en rídiculo a Lollo con su velocidad y lanzó el centro bajo para que Russo solo tenga que empujar sobre la línea.

El gol de Tigre llegó en un contexto de inicio aceptable de la lepra en el partido. El equipo rojinegro mostró ganas de atacar, se paró en campo rival y logró llevar el juego al área de Zenobio. Pero el que mejor gestionó la ofensiva fue el chico Guch, punzante en cada ocasión que tomó la pelota. Mientras que Hererra fue el único que hizo daño cuando pisó el área. De hecho, una gran jugada de Herrera dejó a Guch frente al arco y el chico marcó el empate con zurdazo cruzado. A los pocos minutos el equipo llegó al empate y descomprimió un ambiente de tensión generalizado en las tribunas, con insultos constantes a los jugadores y al presidente Ignacio Astore.

Newell’s mostró una mejor versión del equipo en el segundo tiempo, aunque sin mayor lucidez en ataque. Con el ingreso de Sosa la defensa se movió con más seguridad. Tigre lanzó muchos centros pero logró solo un remate al arco y fue controlado por Barlasina sobre el primer palo.

No entró nunca en sintonía Maroni, y Banega no generó juego en espacios vacios con sus pases. En la lepra todo quedó reducido a la pelea de González en el área. Porque Guch tuvo menos participación y Herrera se cansó. Así y todo el rojinegro tuvos dos claras ocasiones para quedarse con la victoria. Cuando ingresó, en la primera pelota que tocó, Gómez Mattar sacó un derechazo al palo derecho que desvió Zenobio. Y González ganó por arriba un centro en el área chica pero la pelota se perdió apenas al lado del palo izquierdo.

El partido tuvo menos ritmo en el segundo tiempo. Y los cambios no le aportaron soluciones a ninguno de los equipos. Estuvo la sensación de que Newell's lo podía ganar. Pero en verdad no lo mereció ni estuvo cerca. El empate dejó al hincha con la misma angustia que había llegado al estadio.

El pibe Guch grita su gol.

1 Newell’s

Barlasina

Montero

Lollo

Cuesta

Luciano

Guch

Regiardo

Banega

Herrera

Maroni

González

DT: Cristian Fabbiani

1 Tigre

Zenobio

Sosa

Arias

Barrionuevo

Soto

Cabrera

López

Elías

Saralegui

Romero

Russo

DT: Diego Dabove

Goles: PT: 21m Russo (T) y 28m Guch (N)

Cambios: PT: 8m Rivero por Saralegui. ST: Desde el inicio Sosa por Lollo (N) y Piñeiro por Elías (T), 13m Fernández y Oviedo por Cabrera y Romero (T), 20m Colman y Jerónimo Russo por Luciano y Herrera (N), 26m Gómez Mattar Banega (N), 30m Benedetto por Maroni (N), 31m Martínez por Russo (T),

Arbitro: Mariano Echavarría

Cancha: Coloso del Parque