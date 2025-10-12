De a poco, las obras del Tricentenario comienzan a ver la luz. Los trabajos de remodelación sobre la Catedral, las mejoras en el Palacio Municipal y la renovación del Pasaje Juramento avanzan en sus detalles finales para su inauguración, que será el próximo 25 de octubre, en el marco de una nueva noche de las peatonales. Una de las particularidades es que, después de décadas, el Palacio de los Leones deja su color morado para volver a lucir su fachada original. La puesta en valor del centro cívico de Rosario tendrá su broche de oro con la remodelación de la plaza 25 de Mayo, que estará finalizada para el 8 de diciembre. El cronograma de inauguraciones también tiene fechas en noviembre, con la mira puesta en febrero de 2026, cuando se prevé la apertura de la Rambla del Tricentenario. En tanto, para agosto se proyectan las obras deportivas vinculadas a los Juegos Suramericanos Odesur. “La ciudad está en su mejor momento”, aseguró Juan Manuel Ferrer, subsecretario de Obras Públicas de Rosario. “Hoy recibe lo que merece y debió haber tenido hace mucho tiempo atrás, que son obras para disfrutar de cada uno de los espacios que tiene esta hermosa ciudad”, añadió.

En las próximas semanas, el Casco Histórico de Rosario mostrará una nueva cara. Días atrás comenzaron a retirarse los andamios sobre la fachada del Palacio Municipal, que de a poco empieza a mostrar una nueva versión, más cercana al edificio original inaugurado en 1896. Los trabajos sobre la catedral también entraron en su etapa final, al igual que las tareas en el Pasaje Juramento, que conecta a la ciudad con el corazón del Monumento a la Bandera. Desde el Ejecutivo local confirmaron que el corte de cintas se realizará el próximo 25 de octubre. “Es un grupo de obras muy esperado en ese sector de la ciudad, que es la manzana cívica donde se inició Rosario”, dijo Ferrer en diálogo con Rosario/12.

En el Palacio Municipal se realizaron tareas de refacción en balcones, molduras y revoques, al mismo tiempo que se impermeabilizaron las terrazas. El hall de ingreso también tendrá modificaciones, al igual que la iluminación general del lugar. Sin embargo, la mayor transformación tiene que ver con el cambio de color sobre la fachada. “Veníamos de un tono morado hace mucho tiempo y se decidió volver al original, que es como un color arena. Es parte de la lectura que se hace en el marco del Tricentenario, donde la búsqueda es poner en valor los edificios públicos, teniendo en cuenta cómo fueron concebidos”, destacó el funcionario.

Según Ferrer, no fue una tarea sencilla. El edificio contaba con diversas capas de pintura a lo largo de sus 130 años de historia y, para reconstruir esa tonalidad, se debió escarbar capa por capa. “Es una tarea que se hace con muchísimo cuidado para analizar a nivel cromático las partículas que van quedando y así llegar a la muestra más exacta de lo que fue el color original. Después de varios análisis, quedaron dos opciones muy similares y se decidió por una de ellas que nos parecía más fiel”, expresó y agregó: “Hicimos una restructuración que nos va a permitir imaginarnos lo que fue el edificio en sus primeros años”.

En tanto, las mejoras sobre la Catedral alcanzan las fachadas, terrazas y torres. Se reemplazó la cubierta de chapa y se reconstruyeron molduras, además de los trabajos de pintura en interiores y exteriores. Respecto al Pasaje Juramento, se restauró la placa de pisos retirando el mármol original y colocando nuevas piezas. Desde el municipio también explicaron que se comenzó a trabajar con un nuevo sistema hidráulico en la fuente donde se encuentran las esculturas de Lola Mora, al mismo tiempo que se renovarán las luminarias, con el objetivo de renovar por completo esa zona histórica de la ciudad.

“La inauguración será el 25 de octubre, probablemente en un horario que permita disfrutarlo un poco de día, pero también cuando se enciendan las luces. Son edificios con muchos relieves, cornisas e imágenes que se pueden apreciar muy bien de noche. Para esa fecha, junto con la noche de las peatonales que se realiza en el mismo momento, esperamos mucha cantidad de gente que venga a disfrutar de esta reinauguración en una nueva zona central cívica para toda la ciudad”, evaluó Ferrer. El funcionario también aclaró que la actividad se realizará dentro del horario permitido por la veda electoral, ante las elecciones de ese domingo. “Todo eso va a tener un broche cuando se finalice la renovación de la plaza 25 de mayo, que fue la última obra que arranco en ese entorno. Estimamos que será para el 8 de diciembre”.

Las otras obras

En paralelo, las obras del Tricentenario avanzan en otros sectores de la ciudad y con diversos plazos. El próximo miércoles, con el inicio de una nueva edición de la Feria del Libro, se pondrá en marcha un renovado Centro Cultural Fontanarrosa, que contará con nuevos baños, además de diversas refacciones edilicias. Según Ferrer, la intervención permitirá disfrutar de nuevos espacios y “garantizar que nuevas tecnologías se sumen al disfrute de niños y jóvenes que reconocen al centro como un lugar de encuentro”.

La Tecnoteca también tiene fecha de inauguración el próximo 6 de noviembre. Se trata de un espacio de formación tecnológica para las juventudes rosarinas, ubicada en la zona de los galpones, en la costanera de la ciudad. Al día siguiente, se planean abrir las puertas de la Experiencia Inmersiva: se trata de un simulador 4D, en el Galpón 17, que invita a recorrer la ciudad de una manera distinta. Tendrá capacidad para 110 personas y desde el municipio entienden que será uno de los grandes atractivos del Tricentenario.

“La Tecnoteca es algo que va a revolucionar la educación para niños y jóvenes. Habrá nuevos espacios vinculados con la radio, con el streaming, con tecnología de diseño y con inteligencia artificial”, describió el funcionario. En tanto, sobre la Experiencia Inmersiva, detalló: “A través de la virtualidad se podrá recorrer la Rosario del pasado y la hermosa ciudad que tenemos ahora. Nos va a permitir disfrutar de un viaje con movimiento, con sonido, con luces y otras sorpresas más que va a ser muy interesante no solo para los niños, sino para la familia en general”.

A su vez, para febrero del año que viene se proyecta la inauguración de la Rambla del Tricentenario, que abarcará desde el sector de La Fluvial hasta el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) y luego se unirá con la renovación del Parque España. “Toda la zona va a tener un nuevo hito que es El Aura. Una cubierta, con una capa reflectante en su parte interna inferior, que va a ser el nuevo ícono de la costanera de la ciudad. Un lugar de encuentro que corona este cronograma tan importante que empezamos a desandar en los próximos días”.

También dentro de las obras del Tricentenario se proyecta el Estadio Arena en La Rural, con capacidad para 10.500 personas en espectáculos y 7.000 en competencias deportivas. Un espacio que se planea con distintos fines, donde también se realizarán ferias, exposiciones y congresos. El estadio se encuentra en obras y se planea su inauguración para agosto del próximo año, en la previa de los Juegos Suramericanos Odesur. El conjunto de obras se financia con fondos municipales y provinciales.

Lo que deja

Desde el Ejecutivo no esconden el entusiasmo por las obras en marcha, que empiezan a llegar a su etapa final. “La ciudad está en su mejor momento”, sintetiza Ferrer. Para el subsecretario de Obras Públicas es un buen contexto para que ciudad ponga en valor su historia, pero también proyectando una visión de futuro: “Hoy la ciudad recibe lo que merece y debió haber tenido hace mucho tiempo atrás, que son obras para disfrutar de cada uno de los espacios que tiene Rosario. Apuntamos a que cada grupo etario tenga un lugar para disfrutar y recorrer. Desde la niñez, con la Isla de los Inventos, hasta las personas que disfrutan del río, teniendo un lugar digno para estar en vínculo con ese espacio de la ciudad”.

Para el funcionario, las obras del Tricentenario también se completan con diversas tareas que se vienen realizan en otros sectores de la ciudad. “Estamos haciendo pavimento definitivo en nueve barrios, nuevas avenidas en cada uno de los distritos, estamos trabajando para llevar el servicio de cloacas a distintos sectores y haciendo mantenimiento de bacheo en toda la ciudad”, aseguró. “Buscamos transformar Rosario y terminar de ponerla de pie. Estas obras dejan una huella que se podrá disfrutar durante mucho tiempo”, finalizó.