El plantel de Newell's comienza hoy la pretemporada en Bella Vista bajo la dirección técnica de Juan Manuel Llop, ratificado en su cargo por el juez que entiende en el Fideicomiso. La dirigencia quiso echar a Llop luego de perder el clásico pero Hernán Bellizia no autorizó el pago de su indemnización. En Bella Vista el plantel tendrá como único refuerzo a Hernán Bernardello. El volante todavía no firmó contrato pero se espera su presencia en el polideportivo. El Organo Fiduciario aprobará su contratación dado que el sueldo de Bernardello se abonará con los fondos presupuestados para abonar los salarios de Franco Escobar, quien fue vendido a Atlanta United, y Mauro Guevgeozián, quien rescindió vínculo con los leprosos. Llop pretende sumar a los delanteros Fernández Márquez, de Defensa y Justicia, y Mauricio Sperdutti, de presente en Banfield. El primero de ellos pide garantías económicas para firmar, dado los reiterados incumplimiento de Newell's en el pago de sueldos, y el segundo no logró aun quedarse con el pase en su poder. Ambas negociaciones están estancadas. La dirigencia, por otra parte, necesita vender jugadores por el monto de dos millones de dólares pero en el parque Independencia no hay ninguna oferta. El plantel realizará toda la pretemporada en Bella Vista aunque no se terminaron las obras en el hotel por lo cual de disponer Llop jornadas con concentración, las mismas deberán realizarse con alojamiento de los jugadores en el predio de Ricardone.