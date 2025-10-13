Marruecos y Francia se sumaron este domingo a Argentina y Colombia como semifinalistas del Mundial Sub 20 que se está llevando a cabo en Chile y conocerá a sus finalistas este miércoles.

Los africanos, que tienen el cuarto puesto de 2005 como mejor posición histórica, terminaron con la ilusión de Estados Unidos y su figura yanqui-argentina Benjamín Cremaschi (Parma de Italia) al imponerse 3 a 1 con goles del lateral Fouad Zahaouani (Unión Touarga de su país) a los 31 minutos, el central Joshua Wynder (Benfica B) en contra a los 66 y el extremo Gessime Yassine (Dunkerque de la Segunda de Francia) a los 87. El empate transitorio lo marcó Cole Campbell (Borussia Dortmund) de penal cuando se iba la primera parte.

Más tarde, Francia hizo lo propio con un 2 a 1 sobre Noruega más sufrido de lo esperado. Los galos, campeones de la categoría en 2013, se adelantaron con un doblete del atacante Saimon Bouabré (Neom de Arabia Saudita) en el primer tiempo, pero terminaron asustados con el descuento Rasmus Holten (Sogndal de la Segunda División de su país) a los 83.

Las semis se jugarán el miércoles: desde las 17 en Valparaíso se enfrentarán franceses y marroquíes, mientras que a las 20 en Santiago será el turno de los argentinos (campeones en 1979, 1995, 1997,2001, 2005 y 2007) y colombianos (3º en 2003 como mejor posición histórica).