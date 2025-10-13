La semana comienza con clima otoñal en la Ciudad y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes una jornada con cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23 grados, con una humedad relativa del 90% y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hasta el mediodía.

El martes se esperan condiciones similares, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24 grados.

El miércoles el cielo se presentará mayormente nublado, con una mìnima de 16 grados y una máxima de 26 grados, con viento del norte.