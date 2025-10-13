Tras el éxito de la primera temporada de X-Men '97, Marvel Animation ha confirmado que la serie regresará en el verano norteamericano de 2026 con una segunda entrega centrada en viajes en el tiempo y con Apocalipsis como villano principal. La revelación se realizó durante el panel de Marvel Animation en la Comic Con de Nueva York, donde los asistentes pudieron ver las primeras imágenes y avances del tráiler.

A través de este adelanto, se confirma la propuesta de cambios significativos en el universo mutante, donde el caos temporal será una estrategia central. Apocalipsis, un personaje que los fanáticos reconocen como uno de los mutantes más antiguos y poderosos, buscará consolidar su dominio mientras los X-Men intentan detenerlo, dispersos en distintas líneas temporales. La tarea no será sencilla, ya que el hijo adolescente de Jean Grey y Scott Summers surge como una pieza clave para restaurar el equilibrio. Beau DeMayo, creador de la serie, fue separado de la producción después de algunas controversias, dejando la narrativa en manos de nuevos talentos.

Los desafíos del tiempo y la reunión del equipo

Los creadores de X-Men '97 han decidido adentrarse por completo en la dinámica de los viajes temporales. Los seguidores de los mutantes podrán seguir las aventuras de Bishop, quien intentará reunir a los miembros del equipo, que están perdidos entre el pasado y el futuro. Este enfoque agrega una dimensión de complejidad, consolidando a la serie como una producción ambiciosa. La reaparición de Apocalipsis añade una capa de tensión, ya que su participación promete ser más intensa y oscura que en apariciones anteriores. Esto ha sido respaldado por las declaraciones del actor Ross Marquand, quien asegura que el arco argumental de Apocalipsis tendrá un fuerte impacto en la audiencia.

Retomando la tradición y explorando nuevas historias

El interés por los X-Men comenzó en los años noventa, gracias a una serie animada que dejó una marca imborrable en generaciones de espectadores. Su regreso con X-Men '97 conecta de manera nostálgica al público con aquellos episodios icónicos. La primera temporada retomó tramas pendientes, como la muerte de Gambito y el estado crítico de Lobezno después de su enfrentamiento con Magneto. En esta nueva etapa se explorarán los conflictos derivados de esos eventos, pero con un enfoque actualizado y nuevos elementos argumentales, lo que asegura captar la atención tanto de los fanáticos originales como de nuevas audiencias. Mutaciones, alianzas inesperadas y traiciones forman el entramado narrativo.

Impacto cultural y futuro del universo mutante

La temporada inaugural de X-Men '97 revitalizó el universo animado de Marvel, demostrando que aún existe un gran interés por el legado mutante. Su impacto es notable, tanto en las plataformas de streaming como en la reconfiguración de los planes de Marvel Studios. Estas series ya no solo miran al pasado, sino que se preguntan qué viene después, allanando el camino para futuras expansiones del contenido multimedia inspirado en el vasto catálogo de Marvel. Las expectativas en torno al enfrentamiento entre los X-Men y los Vengadores en Doomsday aumentan, con la segunda temporada de X-Men '97 funcionando como una precuela. La narrativa de Marvel se expande como nunca antes, marcando el comienzo de una nueva era para los mutantes.

